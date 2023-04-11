Дело в шляпе: как выбрать подходящую модель и носить так, чтобы не слетала с головы от ветра

Функционально шляпа — это головной убор, и она действительно может защитить от непогоды, от дождя или мокрого снега, но в большей степени шляпу сегодня носят для украшения, тепла она не дает, к тому же если ветер больше 4 метров в секунду — следует воздержаться от декоративного элемента в образе.

Какие шляпы в моде

Особенной популярностью пользуются классические модели из фетра — канотье или федоры, ковбойские, широкополые, хиппи.

Федора — если вы ни разу не носили шляпу, начните с этой модели, она подходит практически всем. Сочетается и с классикой, и с джинсами, с образами в стиле кэжуал.