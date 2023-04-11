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Модные советыОбзор

Дело в шляпе: как выбрать подходящую модель и носить так, чтобы не слетала с головы от ветра

Стилист показала, как украсить повседневный образ со шляпой при помощи платка

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Последние три сезона шляпы стали особенно популярны

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НГС продолжает серию материалов о том, как носить главный аксессуар года — женский платок. Мы уже рассказали, как использовать платок в прическе, как накрутить модную чалму или завязать хулиганскую бандану. На этот раз Евгения Разинкина покажет сочетание платка и шляпы — образы получаются очень необычные и элегантные. Носить шляпу в Сибири — сложно, но можно, если знать несколько хитростей. Какие модели шляп в моде и как подобрать нужную под свой тип лица, и главное — как украсить образ платком — подробности в нашем материале.

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В этом видео стилист показывает, как удержать шляпу на голове и сделать подходящую прическу

Видео: Антон Дигаев, Алена Золотухина, Анна Богданова

Многие люди считают, что носить шляпы — это чрезвычайно сложное искусство, и поэтому они отказываются от этого элегантного аксессуара. Некоторые уверены, что шляпа — головной убор к особому случаю: свадьба, торжество или даже похороны. Изначально шляпы присутствовали исключительно в мужском гардеробе, но со временем перекочевали в женский.

Функционально шляпа — это головной убор, и она действительно может защитить от непогоды, от дождя или мокрого снега, но в большей степени шляпу сегодня носят для украшения, тепла она не дает, к тому же если ветер больше 4 метров в секунду — следует воздержаться от декоративного элемента в образе.

Какие шляпы в моде

Особенной популярностью пользуются классические модели из фетра — канотье или федоры, ковбойские, широкополые, хиппи.

Федора — если вы ни разу не носили шляпу, начните с этой модели, она подходит практически всем. Сочетается и с классикой, и с джинсами, с образами в стиле кэжуал.

Классический вариант — федора, при выборе обращайте внимание на размер тульи и полей

Классический вариант — федора, при выборе обращайте внимание на размер тульи и полей

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Канотье — исключительно для изящных, не круглолицых, иначе лицо приобретет эффект «луноподобной».

Городской вариант, летом можно заменить шляпу из фетра на соломенную

Городской вариант, летом можно заменить шляпу из фетра на соломенную

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Хиппи — прямая цитата из 70-х. Модели требуют тщательного сочетания в одежде, никакой небрежности.

Надевая такую шляпу, следует четко выдерживать стиль, чтобы не выглядеть нелепо

Надевая такую шляпу, следует четко выдерживать стиль, чтобы не выглядеть нелепо

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Широкополая шляпа — шик и романтизм, таинственность. Идет исключительно высоким девушкам. Шикарно смотрится с брючным костюмом, шубой, пальто.

Летний пляжный (отпускной) вариант и пример широкополой шляпы для города

Летний пляжный (отпускной) вариант и пример широкополой шляпы для города

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Ковбойский вариант — шляпа с широкими полями, завернутыми внутрь. Городской вариант. Дополните образ казаками или курткой с бахромой.

Ковбойский стиль, вестерн — тренд, носите, пока не перегорел

Ковбойский стиль, вестерн — тренд, носите, пока не перегорел

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— Главное условие — шляпа должна быть изготовлена из качественного материала, лучше тонкого фетра. Чтобы не было и намека на дешевизну. Для того чтобы угодить всем, дизайнеры объединяют стиль, шик, удобство. Основная тенденция сезона-2023 — элегантность, — объясняет стилист Юлия Ушакова.

Чем крупнее черты лица и пухлее щечки, тем шире должны быть поля шляпы. Если надо визуально убрать щеки — выбирайте шляпы с настолько широкими полями, насколько позволяет рост, но не шире плеч.

Как носить шляпу

Вариантов, как и с чем носить шляпу, — масса, зависит от вашего настроения, стиля, возможностей. Классический вариант — шляпа плюс пальто или тренч, реже — косуха, куртка — для таких сочетаний нужен навык насмотренности, понимание баланса пропорций.

Примеры сочетаний

Примеры сочетаний

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Стилист Евгения Разинкина предлагает украсить образ со шляпой необычной прической — жгутиками. Подойдет тем, у кого длинные волосы — возьмите прядь и накрутите тугой жгут против часовой стрелки: слева направо, проворачивая вниз, периодически сбрызгивайте жгут лаком. Можно скрутить несколько жгутов и собрать их на манер ободка.

Главное — закручивать жгуты по схеме: слева направо, проворачивать вниз, тогда он не распустится

Главное — закручивать жгуты по схеме: слева направо, проворачивать вниз, тогда он не распустится

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Вместо жгута можно заплести тонкие косички. Чтобы шляпа не слетала, можно собрать на затылке небольшой хвостик или валик — тогда она сядет плотно и зафиксирует шляпу на голове.

Жгуты однозначно добавляют образу оригинальности

Жгуты однозначно добавляют образу оригинальности

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Можно собрать все волосы в жгут и надеть шляпу в стиле хиппи — получится одновременно романтичный и бунтарский образ.

Шляпа в стиле хиппи

Шляпа в стиле хиппи

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Еще вариант — заплетите косу с использованием платка — получится очень женственный и по-весеннему легкий образ.

Однозначно — образ преобразился

Однозначно — образ преобразился

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Самый элегантный вариант — соберите волосы в хвост или пучок, а платок наденьте на голову как косынку, немного спустите к макушке и закрепите невидимками. Можно завязать концы под подбородком, а можно обернуть вокруг шеи и завязать сзади — как вам больше нравится. Поверх — шляпа. Получится в меру строгий и элегантный образ — в стиле дресс-кода для скачек. За счет сцепления материалов шляпа хорошо зафиксируется на голове и не слетит.

Вариант для весны — платок защитит уши от ветра, дополните образ очками

Вариант для весны — платок защитит уши от ветра, дополните образ очками

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Подбираем шляпу под тип лица

Круглолицым женщинам следует внести немного асимметрии — присмотритесь к федоре, откажитесь от канотье. Девушкам и женщинам с прямоугольным лицом рекомендуются варианты шляп с невысокой тульей — канотье или федора с большими полями.

Если у вас квадратный тип лица — примерьте круглые модели шляп: ковбойскую, широкополые, не носите шляпы с короткими полями. Для сердцевидного лица подойдут модели со средним размером полей — канотье или федора.

Девушкам с овальным и треугольным типом лица подходят множество моделей шляп, выбирайте под свой стиль, образ и настроение.

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