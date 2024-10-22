НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

2 м/c,

ю-з.

 747мм 85%
Подробнее
0 Пробки
USD 96,09
EUR 104,40

Прогноз погоды в Новосибирске до середины недели

Закладки на 71 миллион
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Взлетели ставки по кредитам
Запретное озеро на Алтае
Тайны дома на Инской
Авто с маркетплейса
Новости в Telegram
Спорт репортаж Штрафы, драки и хет-трик: «Сибирь» проиграла «Трактору» в домашнем матче —болельщики все равно ликовали

Штрафы, драки и хет-трик: «Сибирь» проиграла «Трактору» в домашнем матче —болельщики все равно ликовали

Игроков обеих команд без конца отправляли на скамью штрафников

436
7 комментариев

Возле ворот регулярно происходили потасовки и жесткая борьба

В Новосибирске на новой ледовой арене 21 октября прошел матч между хоккеистами «Сибири» и лидером Восточной конференции «Трактором». Несмотря на то, что сибиряки проиграли челябинцам со счетом 4:3 (2:2 0:1 2:2), болельщики остались довольны — игра прошла с накалом, за победу новосибирские спортсмены боролись достойно. Почему на протяжении почти всей игры фанаты хоккея нервничали, но не расстроились из-за результата, а спортсмены дрались и получали штрафы — в фоторепортаже НГС.

Матч прошел в стиле 2000-х. Талисман сибирской команды очень много танцевал

Сам матч был посвящен 2000-м годам, поэтому перед игрой фанаты хоккея позировали на огромном баннере в холле нового ЛДС на фоне символов «нулевых», в шутку адаптированных под команду «Сибирь», а в разгар матча демонстрировали фотографии нынешних хоккеистов «Сибири» в те времена.

Новосибирцы как всегда очень переживали за любимую команду

Все понимали, что матч будет не простым – «Трактор» не проигрывал сибирякам на протяжении восьми встреч подряд. В этот раз игра началась с награждения Тревора Мёрфи – его признали лучшим защитником месяца в КХЛ.

Первый период начался довольно активно

Вратарем был Денис Костин. Вновь в строю оказались выздоровевший Павел Гоголев и восстановившийся после травмы Тэйлор Бек. Он и стал главным героем матча, совершив первый хет-трик в истории новой ледовой арены. Болельщики забросали лед кепками.

Новосибирцы защищались достойно и завершили 1 период счетом 2:2

Игра вышла крайне нервной и волнительной. С первого периода начались и продолжились до самого конца бесконечные удаления. Первым «проштрафился» гость за подножку. Сибиряки тут же реализовали большинство, и с передачи Сергея Широкова и Тревера Мерфи шайбу забросил Тейлор Бек.

+2

Однако соперники быстро догнали новосибирцев, и в результате напряженной борьбы первый период завершился со счетом 2:2. Второй гол со стороны сибиряков реализовал новосибирский игрок Валентин Пьянов.

Во втором периоде новосибирцы сдали позиции

Во втором периоде новосибирцы как будто устали или расслабились, атакующих моментов со стороны сибиряков было очень мало, и ни одной шайбы им забить не удалось. Завершился период еще одним голом в ворота хозяев матча (0:1). Также было снова много удалений за нарушения в отношении обеих команд.

Третий период не помог новосибирцам победить, но доказал, что они -* достойные соперники

Третий период открылся счетом 2:3. Штрафы за потасовки на льду и различные нарушения продолжились, и совершенно некстати новосибирцы пропустили еще два гола, достойно обороняясь в меньшинстве, но, видимо, расслабившись сразу же после этого.

И снова отличился в хорошем смысле Бек Тэйлор, забив гол на 53 минуте игры. За две минуты до конца встречи сибиряки взяли 30-секундный тайм-аут, результатом которого стало удаление с поля вратаря — весь упор хоккеисты сделали на нападение. За 2 минуты до конца матча гол снова забил Тэйлор Бек. Спортсмен сделал эту встречу зрелищной, а поражение — достойным.

Болельщики остались от игры в восторге

Лишь единичные болельщики не дождались финала и покинули свои места раньше, а те, кто болел до конца, аплодировали сибирякам стоя — «Трактор» одержал победу оправданно, но новосибирские ребята в первом и особенно третьем периодах бились, не сдаваясь.

Ранее НГС писал о новосибирских красотках, которые пришли на матч ХК «Сибирь» и «Авангарда». Девушки хорошо подготовились, чтобы поддержать любимую команду.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Сибирь Хоккей Новосибирск Трактор Счет Матч Результат
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
fin
51 минута
Как-то вечером патриции Собрались у Капитолия Новостями поделиться и Выпить малость алкоголия.
Гость
53 минуты
Вратарем Сибири был Сергей Дубакин? Боже! Вы , если не в теме зачем писать про хоккей? Сергей Дубакин - молодой нападающий. И еще куча ляпов.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Село Архыз — это Тольятти 90-х»: путешественники оценили кавказский горный курорт. Стоит ли туда ехать
Анонимное мнение
Мнение
«Кринжануть, так с рофлом»: журналист НГС взялся изучать язык современных подростков — личный опыт автора
Сергей Уланов
Видеопродюсер NGS.RU
Мнение
Мутная жемчужина Сибири: журналист НГС обнаружил на Алтае запретное озеро — из него качают миллиарды
Павел Тиунов
Корреспондент
Мнение
«Хватит издеваться над людьми»: журналистка НГС — о том, как ремонт Димитровского моста взбесил половину Новосибирска
Анонимное мнение
Мнение
Родители-правокачатели и высокомерные завучи: физрук объяснил, почему сбежал из школы
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Евгения,45

Наталья,35

Антон,37

Илья,46

Алексей,47

MARINA,28

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление