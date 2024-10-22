Штрафы, драки и хет-трик: «Сибирь» проиграла «Трактору» в домашнем матче —болельщики все равно ликовали

Возле ворот регулярно происходили потасовки и жесткая борьба Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске на новой ледовой арене 21 октября прошел матч между хоккеистами «Сибири» и лидером Восточной конференции «Трактором». Несмотря на то, что сибиряки проиграли челябинцам со счетом 4:3 (2:2 0:1 2:2), болельщики остались довольны — игра прошла с накалом, за победу новосибирские спортсмены боролись достойно. Почему на протяжении почти всей игры фанаты хоккея нервничали, но не расстроились из-за результата, а спортсмены дрались и получали штрафы — в фоторепортаже НГС.

Матч прошел в стиле 2000-х. Талисман сибирской команды очень много танцевал Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сам матч был посвящен 2000-м годам, поэтому перед игрой фанаты хоккея позировали на огромном баннере в холле нового ЛДС на фоне символов «нулевых», в шутку адаптированных под команду «Сибирь», а в разгар матча демонстрировали фотографии нынешних хоккеистов «Сибири» в те времена.

Новосибирцы как всегда очень переживали за любимую команду Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Все понимали, что матч будет не простым – «Трактор» не проигрывал сибирякам на протяжении восьми встреч подряд. В этот раз игра началась с награждения Тревора Мёрфи – его признали лучшим защитником месяца в КХЛ.

Первый период начался довольно активно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вратарем был Денис Костин. Вновь в строю оказались выздоровевший Павел Гоголев и восстановившийся после травмы Тэйлор Бек. Он и стал главным героем матча, совершив первый хет-трик в истории новой ледовой арены. Болельщики забросали лед кепками.

Новосибирцы защищались достойно и завершили 1 период счетом 2:2 Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Игра вышла крайне нервной и волнительной. С первого периода начались и продолжились до самого конца бесконечные удаления. Первым «проштрафился» гость за подножку. Сибиряки тут же реализовали большинство, и с передачи Сергея Широкова и Тревера Мерфи шайбу забросил Тейлор Бек.

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Однако соперники быстро догнали новосибирцев, и в результате напряженной борьбы первый период завершился со счетом 2:2. Второй гол со стороны сибиряков реализовал новосибирский игрок Валентин Пьянов.

Во втором периоде новосибирцы сдали позиции Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Во втором периоде новосибирцы как будто устали или расслабились, атакующих моментов со стороны сибиряков было очень мало, и ни одной шайбы им забить не удалось. Завершился период еще одним голом в ворота хозяев матча (0:1). Также было снова много удалений за нарушения в отношении обеих команд.

Третий период не помог новосибирцам победить, но доказал, что они -* достойные соперники Источник: Александр Ощепков / NGS.RUNGS.ru +79231570000











Третий период открылся счетом 2:3. Штрафы за потасовки на льду и различные нарушения продолжились, и совершенно некстати новосибирцы пропустили еще два гола, достойно обороняясь в меньшинстве, но, видимо, расслабившись сразу же после этого.

И снова отличился в хорошем смысле Бек Тэйлор, забив гол на 53 минуте игры. За две минуты до конца встречи сибиряки взяли 30-секундный тайм-аут, результатом которого стало удаление с поля вратаря — весь упор хоккеисты сделали на нападение. За 2 минуты до конца матча гол снова забил Тэйлор Бек. Спортсмен сделал эту встречу зрелищной, а поражение — достойным.

Болельщики остались от игры в восторге Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Лишь единичные болельщики не дождались финала и покинули свои места раньше, а те, кто болел до конца, аплодировали сибирякам стоя — «Трактор» одержал победу оправданно, но новосибирские ребята в первом и особенно третьем периодах бились, не сдаваясь.