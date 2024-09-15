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Спорт Огромные плакаты и боевой раскрас: новосибирские красотки на матче ХК «Сибирь» и «Авангарда» — фото с трибун

Огромные плакаты и боевой раскрас: новосибирские красотки на матче ХК «Сибирь» и «Авангарда» — фото с трибун

Игра завершилась поражением омской команды

375
5 комментариев

Во время игры зрители не скрывали эмоций

ХК «Сибирь» 15 сентября в домашнем матче уверенно обыграла омский «Авангард». Новосибирская команда победила со счетом 4:1. Этот матч стал реваншным для наших ребят, так как на прошлой встрече с омичами мы потерпели поражение. Поддержать нашу команду в ледовый дворец спорта «Сибирь-Арена» пришли тысячи зрителей. Мы собрали подборку новосибирских болельщиц, которые, не скрывая эмоций, поддерживали наших ребят.

Чтобы поддержать команду, девушки нарисовали большой плакат

С начала игры удача улыбалась ХК «Сибирь»

Даже самые юные болельщицы не пропустили этот матч

Матч стал реваншным для ХК «Сибирь»

Многие девушки пришли на игру боевом раскрасе

А некоторые пришли на матч целыми семьями

Ранее тысячи новосибирцев спели «Седую ночь» под живую музыку на хоккейном матче.

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ХК Сибирь ХК Авангард Новосибирск Хоккей
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Комментарии
7
Гость
15 сентября 2024, 22:41
Опять врёте
Гость
15 сентября 2024, 22:41
В упор не вижу
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