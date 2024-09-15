Огромные плакаты и боевой раскрас: новосибирские красотки на матче ХК «Сибирь» и «Авангарда» — фото с трибун

ХК «Сибирь» 15 сентября в домашнем матче уверенно обыграла омский «Авангард». Новосибирская команда победила со счетом 4:1. Этот матч стал реваншным для наших ребят, так как на прошлой встрече с омичами мы потерпели поражение. Поддержать нашу команду в ледовый дворец спорта «Сибирь-Арена» пришли тысячи зрителей. Мы собрали подборку новосибирских болельщиц, которые, не скрывая эмоций, поддерживали наших ребят.