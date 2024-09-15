НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

4 м/c,

сев.

 756мм 55%
Подробнее
3 Пробки
USD 90,93
EUR 100,80

Насекомые атаковали дома сибиряков

Что интересного в стране
Беспредел подростков в ТЦ
Обзор хороших детсадов
5 мрачных вариантов за 1 млн
Что с Ботаническим жилмассивом
Fashion-показы для ОАЭ
Vitz протаранил кроссовер
Сотни штрафов хоккеистов
Новости в Telegram
Спорт Взят реванш: хоккейная «Сибирь» победила соседей в первом домашнем матче

Взят реванш: хоккейная «Сибирь» победила соседей в первом домашнем матче

Игра прошла в ледовом дворце спорта «Сибирь — Арена»

384
1 комментарий

Игра завершилась со счетом 4:1

Первый домашний матч состоялся в ледовом дворце спорта «Сибирь — Арена» сегодня, 15 сентября. Наша команда принимала соседей из Омска — хоккейный клуб «Авангард».

Полные трибуны и потенциально интересный матч не смогли остаться без внимания высоких гостей: символическое вбрасывание провели два губернатора: Андрей Травников и Виталий Хоценко. Одетые в толстовки с эмблемами команд, сразу со льда они отправились на трибуну смотреть игру, попутно давая «пять» болельщикам с первого ряда. А болельщиков не мало удивил Снеговик, который, после круга почета, неожиданно взмыл вверх.

Первый период начался сразу с двух удалений омичей, чем воспользовались новосибирцы. К середине двадцатиминутки счет на табло стал уже 2:0. Отличились Энди Андреофф и Сергей Широков. «Сибирь» сняла вратаря и увеличила разницу в счете до трех шайб. Автором шайбы стал новичок команды Владислав Кара.

+2

Половину второго отрезка команды провели в зоне «Сибири», с редкими контратаками к воротам Павла Хомченко, сменившего Илью Проскурякова, пропустившего три шайбы. На 28 минуте Андреофф сел на скамейку штрафников за задержку клюшки соперника и «Авангард» сразу же размочил счет — 3:1. До конца периода сибиряки «отличились» еще три раза: на скамейке оказались друг за другом Сушко, Соловьев и Широков.

+1

Заключительную двадцатиминутку команды сыграли на равных. Лишь под конец встречи, омичи сняли вратаря и в пустые ворота со средней линии точно бросил Тэйлор Бек. 4:1 победа «Сибири» в первом домашнем матче, после серии обидных поражений на выезде.

В начале сентября новосибирский ХК «Сибирь» проиграл первый матч против омского «Авангарда» в новом сезоне розыгрыша Кубка Гагарина. Игра завершилась со счетом 2:1.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
ХК Сибирь ХК Авангард Хоккеисты Новосибирск
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
15 сентября 2024, 21:05
Омск стрлица Сибири! Новосиб генератор пыли!
Гость
15 сентября 2024, 21:06
Тюмень и Кузбасс это просто класс!!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
Вместе или друг от друга: секс-колумнистка НГС — о том, почему сибирячки отдыхают без мужей и зачем им мужчина в отпуске
Анонимное мнение
Мнение
«Платим за время в аду»: журналист НГС — о том, как общественный транспорт Новосибирска с каждым годом становится только хуже
Анонимное мнение
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
Восторгаемся и плачем. Журналист съездил в Карелию на машине — получился ли отпуск бюджетным?
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Alex,38

Татьяна,44

Helen20,48

Наталья,48

Алексей,38

Яна,35

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Аренда Honda Fit (20 тыс. пробег) с выкупом

1 500 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление