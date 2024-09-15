Взят реванш: хоккейная «Сибирь» победила соседей в первом домашнем матче

Игра завершилась со счетом 4:1 Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Первый домашний матч состоялся в ледовом дворце спорта «Сибирь — Арена» сегодня, 15 сентября. Наша команда принимала соседей из Омска — хоккейный клуб «Авангард».

Полные трибуны и потенциально интересный матч не смогли остаться без внимания высоких гостей: символическое вбрасывание провели два губернатора: Андрей Травников и Виталий Хоценко. Одетые в толстовки с эмблемами команд, сразу со льда они отправились на трибуну смотреть игру, попутно давая «пять» болельщикам с первого ряда. А болельщиков не мало удивил Снеговик, который, после круга почета, неожиданно взмыл вверх.

Первый период начался сразу с двух удалений омичей, чем воспользовались новосибирцы. К середине двадцатиминутки счет на табло стал уже 2:0. Отличились Энди Андреофф и Сергей Широков. «Сибирь» сняла вратаря и увеличила разницу в счете до трех шайб. Автором шайбы стал новичок команды Владислав Кара.

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Половину второго отрезка команды провели в зоне «Сибири», с редкими контратаками к воротам Павла Хомченко, сменившего Илью Проскурякова, пропустившего три шайбы. На 28 минуте Андреофф сел на скамейку штрафников за задержку клюшки соперника и «Авангард» сразу же размочил счет — 3:1. До конца периода сибиряки «отличились» еще три раза: на скамейке оказались друг за другом Сушко, Соловьев и Широков.

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Заключительную двадцатиминутку команды сыграли на равных. Лишь под конец встречи, омичи сняли вратаря и в пустые ворота со средней линии точно бросил Тэйлор Бек. 4:1 победа «Сибири» в первом домашнем матче, после серии обидных поражений на выезде.