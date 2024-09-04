Подвели удаления: ХК «Сибирь» проиграл первый матч сезона КХЛ «Авангарду»

Игра прошла в Омске Источник: Пресс-служба ХК «Сибирь»











Новосибирский ХК «Сибирь» проиграл первый матч против омского «Авангарда» в новом сезоне розыгрыша Кубка Гагарина. Игра завершилась со счетом 2:1.

В первой двадцатиминутке голом отличился нападающий Авангарда Станислав Галиев — он реализовал большинство на 15-й минуте встречи. Во второй двадцатиминутке счет сравнял Георгий Белоусов, это произошло на 28-й минуте. Результативные баллы за передачи набрали Павел Гоголев и Федор Гордеев.

В третьем периоде «Авангард» забил второй гол в ворота Антона Красоткина — отличился Рейнгардт на 53 минуте матча. Под занавес встречи «Сибирь» устроила штурм ворот соперника, играя с пустыми воротами, но изменить исход поединка не удалось. Итоговый счет — 2:1.

Следующий матч ХК «Сибирь» также проведет на выезде, 6 сентября состоится матч против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.