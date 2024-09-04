НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+12°

пасмурно, без осадков

ощущается как +12

1 м/c,

с-в.

 747мм 89%
Подробнее
1 Пробки
USD 88,93
EUR 98,07

Тепло до +23 градусов и первый снег — прогноз погоды на сентябрь

Украли стадо коров
Ваше мнение о работе
Метро на Станиславского
Крутой бизнес России
Воспитывают 14 детей
Обзор хороших детсадов
Афиша на сентябрь
Мы в Telegram
Спорт Подвели удаления: ХК «Сибирь» проиграл первый матч сезона КХЛ «Авангарду»

Подвели удаления: ХК «Сибирь» проиграл первый матч сезона КХЛ «Авангарду»

Следующий матч «Сибирь» проведет против «Автомобилиста»

434
12 комментариев

Игра прошла в Омске

Новосибирский ХК «Сибирь» проиграл первый матч против омского «Авангарда» в новом сезоне розыгрыша Кубка Гагарина. Игра завершилась со счетом 2:1.

В первой двадцатиминутке голом отличился нападающий Авангарда Станислав Галиев — он реализовал большинство на 15-й минуте встречи. Во второй двадцатиминутке счет сравнял Георгий Белоусов, это произошло на 28-й минуте. Результативные баллы за передачи набрали Павел Гоголев и Федор Гордеев.

В третьем периоде «Авангард» забил второй гол в ворота Антона Красоткина — отличился Рейнгардт на 53 минуте матча. Под занавес встречи «Сибирь» устроила штурм ворот соперника, играя с пустыми воротами, но изменить исход поединка не удалось. Итоговый счет — 2:1.

Следующий матч ХК «Сибирь» также проведет на выезде, 6 сентября состоится матч против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.

Ранее мы узнали, кто из игроков «Сибири» является самым завидным холостяком. В списке — десять человек, которые зарабатывают миллионы рублей.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Омск ХК Сибирь ХК Авангард Омск КХЛ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Дед хоккеист
4 сентября 2024, 23:22
Хорошая была игра. Не уступали ни в технике ни в скоростях. Как всегда игровая дисциплина нас подводит и на пустом месте удаления. Травников молодец что приехал поддержать команду и сам посмотрел как организовано обучение молодых хоккеистов в Омске. Если главный тренер наладит игровую дисциплину то команда будет готова к следующему этапу а если нет то опять все пойдет по кругу.
273810
4 сентября 2024, 23:24
Удаления - это конечно... Однако подвело неумение создавать голевые ситуации и использовать их!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ракам — курортный роман, Рыбам — любовная рутина: таро-гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
Четыре знака Зодиака почувствуют влияние сентябрьского новолуния — советы астролога
Анонимное мнение
Мнение
Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»
Анонимное мнение
Мнение
«Учебник практически не открывал». Школьник рассказал о том, как год учился на дому
Анонимное мнение
Мнение
Воскрешение ужаса: как новый фильм о Чужом возвращает франшизу к истокам — и где в нем искать Ридли Скотта
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Амир,37

Евгений,39

ALIEN,53

Екатерина,33

Сашка,44

Dimka,35

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Продленка для начальной школы от SOLOMON PLUS

10 000 ₽

Добавить объявление