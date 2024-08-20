Стреляй, Купидон! 10 холостяков ХК «Сибирь» — они зарабатывают миллионы и тщательно скрывают личную жизнь от фанаток

Кто не мечтает выйти замуж за перспективного спортсмена? Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Многие девушки мечтают удачно выйти замуж, причем найти богатого и красивого мужа, чтобы в будущем жизнь казалась райским наслаждением. Настоящим подарком для девушек на выданье считаются не только женихи-айтишники, нефтяники и восходящие звезды театра или кино, но и перспективные спортсмены. Корреспондент НГС изучила по социальным сетям и открытым данным биографию хоккеистов клуба «Сибирь» и выяснила, кто из них еще не успел обзавестись обручальным кольцом. И хоть многие игроки нашей команды уже заняты, все же нам удалось составить список из 10 самых богатых холостяков команды. Девочки, готовимся, будет жарко!



Зарплаты хоккеистов указаны за сезон 2024/2025 по данным «Спорт Экспресс» без учета бонусов.

Информация о личной жизни игроков ХК «Сибирь» указана по открытым источникам. Редакция не исключает, что она может быть не актуальной на момент публикации.

Владимир Бутузов, нападающий, 33 миллиона рублей за сезон

Владимир Бутузов очень хорошо заработает в новом сезоне Источник: hcsibir.ru











Открывает рейтинг потенциальных холостяков 30-летний брюнет Владимир Бутузов. И самый высокооплачиваемый в новом сезоне.

Нападающий под номером 71 с пронзительным взглядом ведет соцсети скромно — удалось найти его страничку во «ВКонтакте», где на главной стоит фотография команды «Сибирь», но профиль спортсмена закрыт для любопытных взглядов.

На личной странице у хоккеиста — его команда Источник: Владимир Бутузов / vk.com











Известно, что Владимир Бузузов родился 27 мая 1994 года. Он родом из Прокопьевска Кемеровской области, воспитанник ХК «Сибирь». Рост сибиряка — 188 см, а вес — 86 кг.



Профессиональную карьеру он начал в Новосибирске. До 2015 года выступал в команде «Сибирские снайперы», в «Сибири» (2022/23), играл за «Ермак» из Ангарска, за «Адмирал» (Владивосток) и «Амур» (Хабаровск).



В КХЛ сыграл 496 матчей, забросил 82 шайбы, сделал 87 передач, набрал 175 минут штрафа. В мае 2022 года хоккейный клуб «Сибирь» подписал трехлетний контракт с нападающим.

Антон Красоткин, вратарь, 30 миллионов рублей за сезон

Антон Красоткин закрыл свои профили в соцсетях Источник: hcsibir.ru











Профили всеми любимого вратаря «Сибири» Антона Красоткина в социальных сетях закрыты. Информации о второй половине хоккеиста найти не удалось, и можно предположить, что Антон Красоткин — еще один холостяк из команды.



Игроку 27 лет. Он родился 20 мая 1997 года в Ярославле. Рост Антона — 182 см, вес — 81 кг.



Был воспитанником ярославского клуба «Локомотив». Обладатель Кубка Харламова (2016), бронзовый призер молодежного чемпионата мира (2017).



Свою профессиональную карьеру начал в Ярославле. Выступал в командах «Локо» и «Локомотив» (Ярославль), «Лада» (Тольятти), «Адмирал» (Владивосток), ХК «Рязань» (Рязань), с 2020 года играет за «Сибирь». Как минимум до апреля 2026 года Красоткин будет играть в составе новосибирской команды — контракт с ним снова продлили в ноябре 2023 года. Сегодня на его счету 95 матчей за «Сибирь», из них семь Красоткин сыграл на ноль.

Илья Морозов, защитник, 30 миллионов рублей за сезон

Илья Морозов не очень любит соцсети Источник: hcsibir.ru











Еще один холостяк из новосибирской хоккейной команды — 25-летний защитник Илья Морозов. Высокий и статный брюнет — воспитанник новосибирского клуба. Родился 20 января 1999 года.

Социальные сети Ильи не отличаются изобилием фотографий. Во «ВКонтакте» в основном размещены его фотографии в хоккейной форме во время игр — никаких совместных фотографий с девушками спортсмен не постит.

У Ильи мало фотографий в профиле Источник: Илья Морозов / vk.com











Также нет информации о его семейном положении, поэтому шанс, что чернобровый красавец холост, есть. Рост хоккеиста — 189 см. Вес — 100 кг.



Свою профессиональную карьеру он начал в Новосибирске. Выступал в командах «Сибирские снайперы» (2016–2018), «Сибирь» (2017–2023), «Южный Урал» (Орск, сезон 2020/2021). В КХЛ сыграл 304 матча, забросил 16 шайб, сделал 30 передач, набрал 127 минут штрафа. Бронзовый призер молодежного чемпионата мира в 2019 году.



Дмитрий Овчинников, нападающий, 15 миллионов рублей за сезон

Еще один холостяк из новосибирских хоккеистов — нападающий Дмитрий Овчинников из Читы, тезка еще одного известного хоккеиста.

17 августа в Новосибирске во время товарищеского матча между ХК «Сибирь» и «Югрой» Дмитрий Овчинников получил серьезную травму Источник: hcsibir.ru











Дмитрий не ведет официальных социальных сетей, но по возрасту вполне может быть холостяком: 19 августа Дмитрий отпраздновал свое 22-летие. Рост красавца — 178 см, вес — 75 кг.



Родился Дмитрий в 2002 году в Чите. Там молодой человек до 13 лет занимался в местной хоккейной команде «Мечта».



Позже спортсмен уехал в Новосибирск, где выступал за хоккейный клуб «Сибирь». Именно в Новосибирске Овчинников стал демонстрировать навыки бомбардира уже в 13 лет, набрав 32 очка за 14 игр. В сезоне 2017–2018 годов за 34 игры набрал 109 очков, а в сезоне 2020 года — 52 очка в 52 играх, став абсолютным лидером МХЛ по набранным очкам по своему возрасту. В феврале 2022 года подписал контракт с «Торонто».



17 августа в Новосибирске во время товарищеского матча между ХК «Сибирь» и «Югрой» Дмитрий Овчинников получил серьезную травму. Ближайшие три месяца игрок будет восстанавливаться.



Иван Климович, нападающий, 13 миллионов рублей за сезон

Иван начал свою профессиональную карьеру в Новосибирске Источник: hcsibir.ru











Иван — старший сын бывшего директора ХК «Сибири» Сергея Климовича, и есть вероятность, что к 21 году врядли успел обзавестись семьей. У него есть закрытый профиль во «ВКонтакте», где на главном фото он один. Никакой информации о том, что он женат, в Сети тоже нет. Рост потенциального жениха — 188 см, а вес — 70 кг.



Иван родился 26 августа 2003 года в Новосибирске. Свою профессиональную карьеру начал тут же: выступал в командах «Сибирские снайперы», затем в «Сибири».



В КХЛ сыграл 9 матчей, в МХЛ — 135 матчей. Забросил 47 шайб, отдал 48 передач, набрал 126 минут штрафа.



Павел Гоголев, нападающий, 12 миллионов рублей за сезон

Еще один холостяк из ХК «Сибирь» — нападающий Павел Гоголев. В социальных сетях 24-летнего хоккеиста найти непросто. В Instagram* аккаунт молодого человека закрыт, в Сети информации о его семейном положении нет.

Павел Гоголев раньше играл в Канаде Источник: hcsibir.ru











В фан-группе «ХК «Сибирь» Новосибирск» в «Одноклассниках» в этом году публиковали фото игрока из отпуска. И там он был не один.

Судя по посту от 27 июня, Павел с очаровательной девушкой отдыхал на берегу Индийского океана. Но у других влюбленных в игрока девушек все равно есть шанс заполучить спортсмена — о свадьбе объявлений не было.

Хоккеиста заметили с красивой девушкой Источник: ХК «Сибирь» Новосибирск/ok.ru











Рост Павла 189 см, вес 90 кг, а любимое блюдо спортсмена — стейки (на заметку потенциальным невестам).



Павел родился 19 февраля 2000 года в Москве, воспитанник ХК «Крылья Советов» (Москва). В юности переехал в Канаду, где играл в различных лигах. В 2017 году играл за юниорскую сборную России на Мировом кубке вызова. Результат — шесть матчей и одна заброшенная шайба. Контракт с ХК «Сибирь» подписал в июле 2023 года.



Егор Аланов, защитник, 12 миллионов рублей за сезон

Еще один холостяк из «Сибири» — защитник Егор Аланов. Он родился 16 декабря 2000 года в Ротенбурге (Германия).

Рост Егора Аланова — 183 сантиметра Источник: hcsibir.ru











В Instagram* у Егора несколько снимков: три во всеоружии во время игр и один, судя по всему, с семьей. Никакой информации о наличии у него подруги или жены нет, поэтому незамужние девушки могут взять спортсмена на заметку. Рост Егора Аланова — 183 см, вес — 84 кг.

На фото Егор Аланов с семьей Источник: alanov_9 / instagram.com* (запрещен на территории РФ)











Хоккеем Егор Аланов начал заниматься в Новосибирске, выступал за ДЮСШ «Сибирь» до 2017 года, после чего уехал в Европу. С 2017 по 2020 год играл в лигах Чехии и Швеции. В России выступал за «Динамо» и «Сибирь». В КХЛ сыграл 130 матчей, забросил 5 шайб, отдал 14 передач, набрал 42 минуты штрафа.



Максим Сушко, нападающий, 12 миллионов рублей за сезон

Максим родился 10 февраля 1999 года в Бресте Источник: hcsibir.ru











Профиль 25-летнего Максима Сушко во «ВКонтакте» закрыт от посторонних взоров. На аватарке — фото с одного из матчей.

Максим родился 10 февраля 1999 года в Бресте (Республика Беларусь). Был воспитанником ХК «Брест». Рост потенциального холостяка — 184 см, вес — 90 кг.



Свою профессиональную карьеру нападающий начал в лиге OHL за канадскую команду Owen Sound Attack, затем перебрался в AHL. В КХЛ дебютировал в составе «Динамо» (Минск). Также дебютировал в НХЛ за «Филадельфию», но записал на свой счет всего два матча. Затем провел сезон в фарм-клубе «Филадельфии», выступал за «Динамо», затем перешел в «Сибирь». В КХЛ сыграл 86 матчей, забросил 9 шайб, отдал 13 передач, набрал 48 минут штрафа.



В мае 2024 представители ХК «Сибирь» снова сделали Сушко квалификационное предложение о заключении контракта.



Тимур Ахияров, защитник, 12 миллионов рублей за сезон

25-летний Тимур Ахияров пока не женат, но, судя по всему, у него уже есть девушка.

Тимур не женат, но у него есть девушка Источник: hcsibir.ru











В мае 2024 года в группе фан-клуба «ХК Сибирь Новосибирск» в «Одноклассниках» публиковали информацию о том, что Тимур с подругой и семьей отдыхал в Турции.

— Тимур Ахияров покоряет горы в Кемере и скидывает фотографии со своей девушкой, мамой и сестренкой. Забрался аж на высоту 2375 метров над уровнем моря — на гору Тахталыдаг, — написали в сообществе.

На фото довольный хоккеист и симпатичная стройная брюнетка.

Тимур активно ведёт соцсети, да и чего уж там: скрывать такую красоту просто грешно Источник: ХК «Сибирь» Новосибирск/ok.ru











Фото со своей девушкой Ахияров выложил и в своем профиле Instagram*, который он ведет активно. Молодая пара сфотографировалась в канун нового года. Но, как говорится, без штампа — не считается!



Страничка Ахиярова пестрит и другими яркими снимками — фото с тренировок, из путешествий, фотографии семьи.



Девушка сопровождает хоккеиста на отдыхе и светских мероприятиях Источник: ahiyar_tim / instagram.com* (запрещен на территории РФ)











Родился Тимур Ахияров 19 сентября 1999 года в Уфе. Рост спортсмена — 179 см, вес — 88 килограммов. Тимур — воспитанник клуба Салават Юлаев (Уфа). Профессиональную карьеру начал в Уфе. Выступал в уфимской команде «Толпар», играл за «Ермак» (Ангарск), «Южный Урал» (Орск), «Адмирал» (Владивосток), «Сибирь».



В КХЛ сыграл 83 матча, забросил 3 шайбы, сделал 7 передач, набрал 32 минуты штрафа. Из последнего: Ахияров забил первый гол в товарищеском матче с «Югрой». В итоге новосибирцы выиграли поединок.

Артем Жуков, защитник, 8 миллионов рублей за сезон

Хоккейный клуб «Сибирь» договорился о продлении контракта с 21-летним защитником Артемом Жуковым до 30 апреля 2025 года Источник: hcsibir.ru











Нет данных о том, что Артем Жуков, защитник под номером 73, женат. Да и в целом личной информации о нем мало: соцсетей (по крайней мере, под своими данными) он, судя по всему, не ведет.

Защитник родился в Санкт-Петербурге 14 августа 2002 года. Начал играть в хоккей в родном городе, профессиональную карьеру начал в Новосибирске — Артем переехал сюда в 18-летнем возрасте в 2020 году. Три сезона хоккеист играл в команде «Сибирские снайперы». В сезоне 2022/2023 совершил прорыв: в 52 матчах набрал 48 очков.



В 2023 году дебютировал в КХЛ. Известно, что хоккейный клуб «Сибирь» договорился о продлении контракта с 21-летним защитником Артемом Жуковым до 30 апреля 2025 года.

Егор Климович, нападающий, 2 миллиона рублей за сезон

Пока Егор зарабатывает, по меркам КХЛ, не много Источник: Егор Климович / vk.com











Егор Климович — второй сын бывшего директора ХК «Сибири» Сергея Климовича. Парню всего 19 лет, и логично, что он не спешит связывать себя узами брака — на радость девушкам. Нападающий активно ведет соцсети: на личной страничке хоккеиста во «ВКонтакте» фотографии, много музыки и друзей.



Правда, на фото спортсмен везде один — ни намека на вторую половинку. А под фото — мотивирующие комментарии от девушек-болельщиц, что свойственно замечать на страничках завидных холостяков.

— Егор, ты лучший не обращай внимание что тебе говорят просто иди вперед, — прокомментировала одно из фото преданная болельщица Маргарита и оставила рядом с ним смайлик-сердечко (орфография и пунктуация сохранены).



Егор Климович родился 14 мая 2005 в Новосибирске. Рост парня — 170 см, вес — 64 кг.



В сезоне 2022–2023 он стал вторым бомбардиром молодежной команды «Сибирские снайперы», забросив 19 шайб и сделав 30 результативных передач в 36 матчах, а также самым полезным игроком команды. Летом 2022 года нападающий провел сборы с «Сибирью» и дебютировал в КХЛ. ХК «Сибирь» подписала контракт с Егором в ноябре 2023 года.

Ранее НГС писал о том, что толпа новосибирцев собралась у нового ЛДС. Люди пришли на День болельщика, чтобы посмотреть бесплатный матч с «Югрой».



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