Тысячи новосибирцев спели «Седую ночь» под живую музыку на хоккейном матче — видео с арены

Сегодня в Новосибирске на ЛДС «Сибирь-Арена» проходит хоккейный матч между ХК «Сибирь» и омским «Авангардом». Во время прорыва тысячи болельщиков исполнили песню Юры Шатунова «Седая ночь» под аккомпанемент фортепиано. Видео опубликовали в официальном телеграм-канале клуба.
С начала игры удача оказалась на стороне ХК «Сибирь». Первый период закончился со счетом 3:0 в пользу нашей команды. Чем завершится игра, пока неизвестно, матч продолжается.
В начале сентября новосибирский ХК «Сибирь» проиграл первый матч против омского «Авангарда» в новом сезоне розыгрыша Кубка Гагарина. Игра завершилась со счетом 2:1.