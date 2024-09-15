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Тысячи новосибирцев спели «Седую ночь»

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Спорт Тысячи новосибирцев спели «Седую ночь» под живую музыку на хоккейном матче — видео с арены

Тысячи новосибирцев спели «Седую ночь» под живую музыку на хоккейном матче — видео с арены

На лед сегодня вышли ХК «Сибирь» и ХК «Авангард»

1 390
14 комментариев

Игра продолжается

Сегодня в Новосибирске на ЛДС «Сибирь-Арена» проходит хоккейный матч между ХК «Сибирь» и омским «Авангардом». Во время прорыва тысячи болельщиков исполнили песню Юры Шатунова «Седая ночь» под аккомпанемент фортепиано. Видео опубликовали в официальном телеграм-канале клуба.

С начала игры удача оказалась на стороне ХК «Сибирь». Первый период закончился со счетом 3:0 в пользу нашей команды. Чем завершится игра, пока неизвестно, матч продолжается.

В начале сентября новосибирский ХК «Сибирь» проиграл первый матч против омского «Авангарда» в новом сезоне розыгрыша Кубка Гагарина. Игра завершилась со счетом 2:1.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU.
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ХК Сибирь ХК Авангард Седая ночь Новосибирск
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Комментарии
14
diver
15 сентября 2024, 19:06
Тут ничего удивительного - любители местного хоккея и творчества Ласкового мая это примерно одна целевая аудитория.
Директор Завода (Ржака)
15 сентября 2024, 19:03
Во время прорыва? какого прорыва ? о чем написано?
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