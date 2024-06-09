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Спорт Президент торговой палаты Омана наградил победителей кубка ПМЭФ-2024 по конкуру

Президент торговой палаты Омана наградил победителей кубка ПМЭФ-2024 по конкуру

На форуме работает международная конноспортивная выставка

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Кубок ПМЭФ по конкуру — ежегодная конноспортивная традиция международного делового форума

8 июня на международной конноспортивной выставке «Иппосфера-2024» прошел традиционный Кубок ПМЭФ по конкуру. В соревновании приняли участие 20 спортивных пар из Санкт-Петербурга. Обладателями кубка ПМЭФ-2024 стали Анна Линькова, Вероника Таранкова, Татьяна Карева.

Подарки для победителей подготовила страна-гость ПМЭФ-2024 — Оман, награду вручил президент торговой палаты султаната Омана, его превосходительство Фэсал Аль Раваз. Также в награждении приняли участие представители Фонда Росконгресс: заместитель директора Ирина Жильцова и финансовый директор Наталия Винокурова. Начинающие участники получили комплект призов от традиционного партнера кубка, Совкомбанка.

За восемь лет при поддержке Фонда Росконгресс прошло более сотни турниров и обучающих программ по конному спорту во многих городах России. Ежегодно повестка ПМЭФ предлагает новые форматы турниров, а также деловые и дискуссионные мероприятия в формате диалогов о лошадях и конном спорте.

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