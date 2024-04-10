«Клуб всегда будет жить»: ХК «Сибирь» закрыл сезон КХЛ благотворительным матчем — фоторепортаж

Нападающий «Сибири» Владимир Михалёв празднует гол Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» закрыл сезон в Континентальной хоккейной лиге матчем против команды по бенди «Сибсельмаш». Все вырученные от продажи билетов деньги направят в помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».



Маскоты команд на церемонии открытия благотворительного матча Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











В первом периоде команды сыграли стандартными хоккейными клюшками и с шайбой.



Опасная атака на ворота Антона Красоткина Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











Тренерский штаб «Сибсельмаша» Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











Во втором периоде «Сибирь» и «Сибсельмаш» сменили клюшки на те, что используются при игре в бенди. Вместо шайбы игроки использовали мяч.



Игры с мячиком оказались непривычными для игроков «Сибири» Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











Игроки «Сибири» в ожидании смены. У всех хорошее настроение Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











В третьем периоде команды играли с шайбой, но каждый своими клюшками — «Сибирь» играла клюшками для шайбы, а «Сибсельмаш» — клюшками для бенди.



На трибунах собралось несколько тысяч болельщиков Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











Не обошлось без традиционного «Славься, Сибирь!» Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











Матч завершился со счетом 14:11 в пользу «Сибири».



Игроки «Сибири» с победным «трофеем» Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











После завершения игры губернатор Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил уже бывшего генерального менеджера «Сибири» Кирилла Фастовского за работу. Он возглавлял клуб на протяжении 14 сезонов.

Благотворительный матч стал последним для Кирилла Фастовского в качестве генерального менеджера «Сибири» Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











Команда под руководством Фастовского восемь раз выходила в плей-офф. А в 2015 году впервые в истории завоевала бронзовые медали Континентальной хоккейной лиги.





После выступления губернатора слово взял сам Кирилл Фастовский, который поблагодарил болельщиков за поддержку.

Речь Кирилла Фастовского была краткой, но яркой и эмоциональной Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











— Все 14 лет эти победы были для вас и все — вместе с вами. Клуб всегда будет жить — это точно, — сказал Фастовский.

Спасибо за сезон, «Сибирь»! Источник: Александр Ощепков/NGS.RU









