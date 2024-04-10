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Спорт фоторепортаж «Клуб всегда будет жить»: ХК «Сибирь» закрыл сезон КХЛ благотворительным матчем — фоторепортаж

«Клуб всегда будет жить»: ХК «Сибирь» закрыл сезон КХЛ благотворительным матчем — фоторепортаж

Вырученные средства направят в поддержку пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле»

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Нападающий «Сибири» Владимир Михалёв празднует гол

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» закрыл сезон в Континентальной хоккейной лиге матчем против команды по бенди «Сибсельмаш». Все вырученные от продажи билетов деньги направят в помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».

Маскоты команд на церемонии открытия благотворительного матча

В первом периоде команды сыграли стандартными хоккейными клюшками и с шайбой.

Опасная атака на ворота Антона Красоткина
Тренерский штаб «Сибсельмаша»

Во втором периоде «Сибирь» и «Сибсельмаш» сменили клюшки на те, что используются при игре в бенди. Вместо шайбы игроки использовали мяч.

Игры с мячиком оказались непривычными для игроков «Сибири»
Игроки «Сибири» в ожидании смены. У всех хорошее настроение

В третьем периоде команды играли с шайбой, но каждый своими клюшками — «Сибирь» играла клюшками для шайбы, а «Сибсельмаш» — клюшками для бенди.

На трибунах собралось несколько тысяч болельщиков
Не обошлось без традиционного «Славься, Сибирь!»

Матч завершился со счетом 14:11 в пользу «Сибири».

Игроки «Сибири» с победным «трофеем»

После завершения игры губернатор Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил уже бывшего генерального менеджера «Сибири» Кирилла Фастовского за работу. Он возглавлял клуб на протяжении 14 сезонов.

Благотворительный матч стал последним для Кирилла Фастовского в качестве генерального менеджера «Сибири»

Команда под руководством Фастовского восемь раз выходила в плей-офф. А в 2015 году впервые в истории завоевала бронзовые медали Континентальной хоккейной лиги.


После выступления губернатора слово взял сам Кирилл Фастовский, который поблагодарил болельщиков за поддержку.

Речь Кирилла Фастовского была краткой, но яркой и эмоциональной

— Все 14 лет эти победы были для вас и все — вместе с вами. Клуб всегда будет жить — это точно, — сказал Фастовский.

Спасибо за сезон, «Сибирь»!

Ранее НГС изучит финансовую отчетность ХК «Сибирь» за 2023 год. Выяснилось, что клуб является убыточным четыре года подряд.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск ХК Сибирь Кирилл Фастовский Губернатор Андрей Травников
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