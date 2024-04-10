«Клуб всегда будет жить»: ХК «Сибирь» закрыл сезон КХЛ благотворительным матчем — фоторепортаж

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» закрыл сезон в Континентальной хоккейной лиге матчем против команды по бенди «Сибсельмаш». Все вырученные от продажи билетов деньги направят в помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».
В первом периоде команды сыграли стандартными хоккейными клюшками и с шайбой.
Во втором периоде «Сибирь» и «Сибсельмаш» сменили клюшки на те, что используются при игре в бенди. Вместо шайбы игроки использовали мяч.
В третьем периоде команды играли с шайбой, но каждый своими клюшками — «Сибирь» играла клюшками для шайбы, а «Сибсельмаш» — клюшками для бенди.
Матч завершился со счетом 14:11 в пользу «Сибири».
После завершения игры губернатор Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил уже бывшего генерального менеджера «Сибири» Кирилла Фастовского за работу. Он возглавлял клуб на протяжении 14 сезонов.
Команда под руководством Фастовского восемь раз выходила в плей-офф. А в 2015 году впервые в истории завоевала бронзовые медали Континентальной хоккейной лиги.
После выступления губернатора слово взял сам Кирилл Фастовский, который поблагодарил болельщиков за поддержку.
— Все 14 лет эти победы были для вас и все — вместе с вами. Клуб всегда будет жить — это точно, — сказал Фастовский.
Ранее НГС изучит финансовую отчетность ХК «Сибирь» за 2023 год. Выяснилось, что клуб является убыточным четыре года подряд.