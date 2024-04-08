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Спорт ХК «Сибирь» раскрыл финансовую отчетность — клуб убыточен четыре года подряд

ХК «Сибирь» раскрыл финансовую отчетность — клуб убыточен четыре года подряд

В то же время клуб нарастил выручку и оборотные активы

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В 2023 году ХК «Сибирь» получил взносы и пожертвования на 1,2 миллиарда рублей

Стали известны финансовые показатели новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» по итогам 2023 года. Деятельность клуба оказалась убыточной четвертый год подряд.

Как следует из данных Rusprofile, в 2023 году Ассоциация «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь» получила выручку в 849 миллионов рублей. Показатель вырос на 67% по сравнению с данными за 2022 год. Прибыль организации выросла на 68%, но сам клуб все еще остается убыточным — показатель оценивается в минус 12 миллионов рублей. В последний раз хоккейная команда получала прибыль в 2019 году — она составила 30 миллионов рублей. С тех пор ХК «Сибирь» четыре года подряд показывает убытки.

В бухгалтерском отчете ХК «Сибирь» по итогам 2023 год приводятся дополнительные данные. Так убыток от продаж составил 4 миллиона рублей. Себестоимость продаж организации составила 840 миллионов рублей, рост показателя за год составил 64%. Оборотные активы ХК «Сибирь» выросли на 101% до 110 миллионов рублей. При этом внеоборотные активы снизились на 5% — до 78 миллионов рублей.

Также в 2023 году новосибирский хоккейный клуб получил взносы и пожертвования на 1,2 миллиарда рублей — этот показатель вырос на 1%. Расходы на целевые мероприятия составила 549 миллионов рублей, снизившись на 10% по сравнению с 2022 годом. Расходы на содержание организации упали на 15% и составили 240 миллионов рублей.

Ранее хоккейная «Сибирь» объявила о поиске нового главного тренера. Предыдущий кандидат Анвар Гатиятулин решил работать с «Ак Барсом» из Казани.

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Новосибирск ХК Сибирь Хоккей Финансы
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