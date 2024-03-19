Умер журналист Василий Уткин — голос российского спорта

Смерть Уткина также подвтердил телеканал «Матч ТВ».

— Огромная потеря для нашего спорта. Вечная память, — говорится в сообщении телеканала.

Причина смерти Василия Уткина на момент публикации неизвестна. В последнее время спортивный журналист сильно болел, у него был атеросклероз. Вес Уткина доходил до 215 кг, начались сердечно-сосудистые осложнения. Он многократно сидел на диете, перенес операцию по резекции желудка, после чего его вес падал до 125 кг. Побочным эффектом хирургического вмешательства стала проблема с голосовыми связками — некоторое время комментатор не мог нормально разговаривать.