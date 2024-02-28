«Я соскучился по этим ощущениям!»: Роман Костомаров рассказал, что испытал, выйдя на лед после болезни. Поклонники приветствовали его стоя

— В этом туре я буду выступать. Он не такой большой вроде, там будет 12 или 13 городов. В них я планирую выступать, — поделился фигурист.



Чтобы поддерживать форму, Роман Костомаров усердно тренируется. Правда, уточнил, что в основном они проходят не на льду, а в зале. На арену фигурист выходит лишь перед шоу.

— Не на льду тренируюсь часто. Но перед шоу, конечно же, стараюсь покататься. Чтобы хотя бы почувствовать равновесие, баланс. Чтобы не ударить в грязь лицом, — рассказал Роман.

Также фигурист поделился, что в туре его будет сопровождать супруга Оксана, которую он не раз благодарил за поддержку и любовь.