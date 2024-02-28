«Я соскучился по этим ощущениям!»: Роман Костомаров рассказал, что испытал, выйдя на лед после болезни. Поклонники приветствовали его стоя

Фигурист Роман Костомаров поделился впечатлениями от выступления в шоу Ильи Авербуха с нашими коллегами из 76.RU.
В начале 2023 года Роман Костомаров попал в больницу. Спортсмен перенес два инсульта и менингит. Олимпийскому чемпиону ампутировали обе стопы, руку и пальцы рук. После этих операций состояние спортсмена ухудшилось: по данным источников, Роман не мог самостоятельно дышать, у него перестал видеть один глаз. За судьбой фигуриста следила вся страна.
После затяжной болезни
Среди городов гастрольного тура, кроме Ярославля, Череповец, Хабаровск, Владивосток, Чебоксары, Саранск, Саров, Санкт-Петербург, Тула, Калуга, Смоленск. В программе участвуют звезды фигурного катания — Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и другие.
Роман вышел на лед в финале шоу. Он растрогал сердца поклонников, исполнив лиричный танец на коньках вместе с супругой Оксаной Домниной. Ярославцы в соцсетях поддержали фигуриста, на чью долю выпало немало суровых испытаний.
А сам спортсмен в эксклюзивном разговоре с 76.RU поделился личными впечатлениями от выступления.
— Классные эмоции я испытал. Такие же, как когда выходил 17 декабря в Москве на юбилее Ильи Авербуха. Конечно, это волнительно, когда тебя приветствует полный зал. Волнительно, приятно, — признался олимпийский чемпион.
Фигурист рассказал, что выходом в Ярославле его выступления не закончатся. Ледовое шоу «Вместе и навсегда» в столице Золотого кольца открыло большой гастрольный тур. В планах у артистов выступление еще в десяти городах России. Роман собирается принять участие во всех.
— В этом туре я буду выступать. Он не такой большой вроде, там будет 12 или 13 городов. В них я планирую выступать, — поделился фигурист.
Чтобы поддерживать форму, Роман Костомаров усердно тренируется. Правда, уточнил, что в основном они проходят не на льду, а в зале. На арену фигурист выходит лишь перед шоу.
— Не на льду тренируюсь часто. Но перед шоу, конечно же, стараюсь покататься. Чтобы хотя бы почувствовать равновесие, баланс. Чтобы не ударить в грязь лицом, — рассказал Роман.
Также фигурист поделился, что в туре его будет сопровождать супруга Оксана, которую он не раз благодарил за поддержку и любовь.
Напомним, после затяжной болезни фигурист решил, что сдаваться ни в коем случае нельзя. И случилось чудо — он поправился. В начале июля 2023 года Костомарова выписали из больницы. В декабре он уже выступал в шоу Ильи Авербуха на «ВТБ Арене» в Москве.
До этого Роман признавался нашим коллегам из МSK1.RU:
— Хорошо, что есть технологии и в интернете можно найти необходимую информацию. Но прежде всего важно поверить в себя, найти в себе силы и не сдаваться, идти вперед даже в протезах, — заявил Костомаров. — Если ты не захочешь этого делать и будешь лениться, ничего не получится. Я в больнице сразу сказал: «Домой не на ногах не вернусь». У меня дети, и я не представлял, как показаться перед ними в разобранном состоянии.
Чтобы вернуться к нормальной жизни и надеть протезы, Роман Костомаров прошел колоссальный путь. Ему надо было вновь обрести мышечную массу и дождаться, чтобы сформировались культи.
— Конечно, меня утешали врачи. Они говорили, что сейчас есть специалисты, которые делают хорошие протезы, и я буду ходить. Надо было только начать реабилитироваться, — сказал фигурист. — Как бы ни было тяжело, надо было всё принять, смириться и искать какие-то пути, чтобы идти дальше, чтобы всё это не закончилось в палате. Я счастливый человек, что со мной рядом находилась жена, признаётся Роман.
В начале июля Костомарова выписали из больницы, и спортсмен сразу же приступил к реабилитации, чтобы вернуться на лед. Впервые он вышел на тренировочный лед 11 декабря. А спустя всего неделю фигурист выступил в шоу, посвященном 50-летию Ильи Авербуха, которое прошло на «ВТБ Арене» в Москве. Роман Костомаров и Татьяна Навка исполнили номер программы «Кармен», с которой победили на Олимпийских играх — 2006 в Турине.
Все новости о фигуристе и его возвращении на лед мы собираем в этом сюжете.