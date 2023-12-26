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«Получены за победу в конкурсе»: сибирячка продает боксерские перчатки с автографом Емельяненко — ей они не нужны

По словам Натальи, перчатки принадлежат ее брату

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Перчатки хорошо сохранились

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В Новосибирске местная жительница Наталья продает боксерские перчатки с автографом российского спортсмена, бойца ММА, четырехкратного чемпиона мира по смешанным боевым искусствам Федора Емельяненко. Объявление она разместила на сайте Avito и оценила трофей в 3 тысячи рублей.

— Боксерские перчатки с автографом Емельяненко. Получены за победу в конкурсе «Лучший частный инвестор» лично на награждении от Федора Емельяненко, — указала сибирячка в объявлении.

В разговоре с корреспондентом НГС она отметила, что перчатки принадлежат ее брату, который переехал жить за границу. Его вещи остались.

— Перчатки валяются, вот и решила продать, не люблю ничего хранить. Получил автограф в 2015 году. Работал тогда трейдером, — рассказала Наталья.

На фотографии, представленной в объявлении, видны перчатки. На них написано «Н.Р. Желаю побед!» И размещен автограф. По словам женщины, пока автографом никто не интересовался. Но, отметила Наталья, она разместила объявление в понедельник, 25 декабря, вечером.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске на Avito продают «автомобиль Бэтмена». На фотографиях можно увидеть, как выглядит Lincoln 1990 года.

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