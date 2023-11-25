«Мне повезло, моя психика не сломалась». Фигуристка Елизавета Туктамышева — о своем будущем в фигурном катании и свадебном платье

— Нет, ничего не предвещает. Я даже об этом не думала. Когда мне прислали платье, я подумала: какое красивое платье. У меня даже не было мысли о том, что это похоже на свадебное платье, настолько моя голова сейчас к этому не готова и этого не желает. Просто когда уже посмотрела фотографии, мне написала подруга: «Похожее платье». И только тогда я поняла: точно, у нее на свадьбе было практически такое же.



— А деток планируем?



— Когда-нибудь — да. Я ни в коем случае не чайлдфри. В какой-то момент это созревание, осознание, что я хочу быть мамой, я надеюсь, у меня произойдет. Но пока я очень хочу двигаться по карьерной лестнице.



— Спорт высоких достижений ломает детскую психику?



— Спорт высших достижений — о преодолении. Это дисциплина, когда ты не хочешь идти на тренировку, но ты должен, потому что без этой рутины ты не добьешься высоких результатов. Я не знаю, насколько у других ломается психика. Мне повезло, у меня она не сломалась. Я достаточно здоровый в этом плане человек. Меня никогда не били. И не сильно ругали, только если я там в детстве что-то не понимала. Но в целом я адекватно всегда подходила к тренировкам и очень старалась. Потом Алексей Николаевич в моей жизни появился. Я не боялась идти на лед. У меня не было такого, что я со страху прыгаю. Я прыгала, потому что мне это нравится. Думаю, что есть такие спортсменки, кого слишком сильно заставляли. Но, наверное, это лучше спрашивать у тех, кто открыто высказывался о своих психологических проблемах. Меня он не сломал. Это мое любимое дело, я продолжаю заниматься им и смотреть фигурное катание, потому что я действительно люблю его.

