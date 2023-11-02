«Размер имеет значение»: победители чемпионата мира по Dota 2 отказались от денег порноактрисы Евы Эльфи

Команда Team Spirit отказались от денег порноактрисы Евы Эльфи. Девушка собрала 20 тысяч долларов на платформе OnlyFans и еще 5 тысяч долларов добавила сама. Она планировала так увеличить призовой фонд чемпионата The International 2023.
Порноактриса родом из Омска подвела итоги сбора, который продлился три дня, у себя в телеграм-канале. Она объяснила, что объявила сбор, так как хотела обратить внимание на проблему низкого призового фонда The International в этом году.
— Размер как оказалось действительно имеет значение и этот International смотрело рекордно маленькое количество человек, а многие игроки также жаловались на это, — добавила Ева Эльфи.
Как объяснила своим подписчикам порноактриса, она спросила у российско-украинской команды Team Spirit, куда перевести деньги, но участники отказались.
— Я полностью их понимаю и прошу вас никого не осуждать. Это спорт и не каждая организация готова ассоциировать себя с такими историями, — попросила Ева Эльфи.
Сейчас девушка размышляет о том, отдать ли деньги европейской командой Gladiators, которые заняли второе место или организовать свой турнир. Также Ева Эльфи спросила мнение и идеи у своих подписчиков.
В этом году в составе Team Spirit играл 21-летний новосибирец Денис Сигитов. Он присоединился к команде в декабре 2022 года. За победу команда из пяти человек получит 1,4 миллиона долларов.
В прошлом году Ева Эльфи заняла первую строчку рейтинга популярности сайта PornHub. NGS55.RU подробно рассказывал о биографии порноактрисы из Омска.