Тренеры ХК «Сибирь» облачились в костюмы с новогодним принтом и оранжевыми галстуками — сегодня они так выйдут на игру

Для тренерского штаба ХК «Сибирь» сшили специальные костюмы с новогодним принтом. В них они выйдут на матч с екатеринбуржским «Автомобилистом», сообщают в пресс-службе клуба.
Встреча пройдет сегодня, 30 декабря, в 19:30 в ЛДС.
— Новый год — особый праздник, поэтому мы решили создать особую волшебную атмосферу на нашем заключительном матче 2022 года, а тренеры станут самыми настоящими новаторами, — объяснили в ХК «Сибирь».
Ткань делали под заказ.
— В принте присутствуют наши символы: Снежинка, Снеговик и, конечно, клюшки и шайба! — добавили в клубе.
23 декабря игрок новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» подрался с членом команды соперника во время матча. Конфликт попал на видео.