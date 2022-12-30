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Тренеры ХК «Сибирь» облачились в костюмы с новогодним принтом и оранжевыми галстуками — сегодня они так выйдут на игру

Рассматриваем детали ткани

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Как вам костюм Андрея Мартемьянова, главного тренера команды?

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Для тренерского штаба ХК «Сибирь» сшили специальные костюмы с новогодним принтом. В них они выйдут на матч с екатеринбуржским «Автомобилистом», сообщают в пресс-службе клуба.

Встреча пройдет сегодня, 30 декабря, в 19:30 в ЛДС.


— Новый год — особый праздник, поэтому мы решили создать особую волшебную атмосферу на нашем заключительном матче 2022 года, а тренеры станут самыми настоящими новаторами, — объяснили в ХК «Сибирь».

Ткань делали под заказ.

— В принте присутствуют наши символы: Снежинка, Снеговик и, конечно, клюшки и шайба! — добавили в клубе.

Готовы к Новому году и игре

Готовы к Новому году и игре

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На фото можно хорошо разглядеть детали принта

На фото можно хорошо разглядеть детали принта

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Тренерский состав на льду

Тренерский состав на льду

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23 декабря игрок новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» подрался с членом команды соперника во время матча. Конфликт попал на видео.

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