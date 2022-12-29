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Скандал с жестокими тренировками в центре гимнастики Подгорного: дело закрыли в суде

Обвиненный тренер добровольно выплатил за моральный вред 100 тысяч, еще на 20 его оштрафовали

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Момент жестокого обращения тренера с детьми попал на видео

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Мировой судья Заельцовского района прекратил уголовное дело в отношении тренера по гимнастике. Он обвинялся в жестоком обращении с детьми в ходе исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ).

Мужчина — сотрудник Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного. Тренер применял грубую к силу к воспитанникам, которые плохо справлялись со спортивными упражнениями. Одному мальчику серьезно досталось, он получил травмы, сам инцидент попал на видео.

О прекращении дела ходатайствовала защита подсудимого.

— Обвиняемый в ходе рассмотрения признал вину и добровольно компенсировал моральный ущерб в 100 000. Суд назначил фигуранту дела штраф в 20 000 рублей, прекратив производство по делу, — рассказала НГС старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних НСО Олеся Булавкина.

Постановление о прекращении дела может быть обжаловано до 5 января 2023 года.

22 декабря юные спортсмены из Барабинска пострадали в ДТП в Искитимском районе Новосибирской области. Их автобус слетел в кювет.

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