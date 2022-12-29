Скандал с жестокими тренировками в центре гимнастики Подгорного: дело закрыли в суде

Мировой судья Заельцовского района прекратил уголовное дело в отношении тренера по гимнастике. Он обвинялся в жестоком обращении с детьми в ходе исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (
Мужчина — сотрудник Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного. Тренер применял грубую к силу к воспитанникам, которые плохо справлялись со спортивными упражнениями. Одному мальчику серьезно досталось, он получил травмы, сам инцидент попал на видео.
О прекращении дела ходатайствовала защита подсудимого.
— Обвиняемый в ходе рассмотрения признал вину и добровольно компенсировал моральный ущерб в
Постановление о прекращении дела может быть обжаловано до 5 января 2023 года.
22 декабря юные спортсмены из Барабинска пострадали в ДТП в Искитимском районе Новосибирской области. Их автобус слетел в кювет.