Минспорта отправится с проверкой в центр Подгорного после обвинений тренеров в жестком обращении с воспитанниками

Накануне новосибирские следователи объявили, что начали проверку по факту применения тренером насилия к 12-летнему мальчику в центре. А до этого издание «КП-Новосибирск» сообщало, что изначально тревогу забили родители. Их дети, воспитанники центра, рассказывали, что наставники применяют грубую физическую силу. Жесткие тренировки попали на видео.