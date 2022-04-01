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Минспорта отправится с проверкой в центр Подгорного после обвинений тренеров в жестком обращении с воспитанниками

В комиссии будут представители и других министерств

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Накануне о проверке уже заявляли следователи

Накануне о проверке уже заявляли следователи

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Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области проверит Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного после того, как тренеров центра обвинили в насилии к детям. Комиссия приедет в учреждение сегодня, 1 апреля.

— В связи с публикациями в СМИ и социальных медиа о недопустимых методах работы тренеров в ГАУ НСО «Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного» будет проведена служебная проверка информации с целью установления всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в Минспорта.

Минспорта вместе с Минсоцразвития и другими ведомствами создали специальную комиссию для проверки центра. Сегодня центр посетят с проверкой.

— Будут рассмотрены все приведенные факты, дана оценка действиям руководства и персонала центра, определены и приняты необходимые меры для исключения подобных ситуаций в будущем, организационные и кадровые решения. Ситуация в областном учреждении взята на особый контроль, — добавили в Минспорта.

Накануне новосибирские следователи объявили, что начали проверку по факту применения тренером насилия к 12-летнему мальчику в центре. А до этого издание «КП-Новосибирск» сообщало, что изначально тревогу забили родители. Их дети, воспитанники центра, рассказывали, что наставники применяют грубую физическую силу. Жесткие тренировки попали на видео.

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СКнасилие
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