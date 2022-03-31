Тренеров Центра гимнастики Евгения Подгорного подозревают в насилии над детьми

Новосибирские следователи проводят проверку по факту применения тренером насилия к
Указанный инцидент произошел в январе этого года. Однако есть большая вероятность, что это не единственный эпизод. Как сообщает «КП-Новосибирск», изначально тревогу забили родители. Их дети, воспитанники центра, рассказывали, что наставники применяют грубую физическую силу.
— В первый раз узнал от сына. На его глазах тренер Степко так обошелся с мальчиком лет пяти, что тот даже описался. Родители рассказывали, что другой тренер — фамилия Бонет — ударил воспитанника деревянным кольцом по голове. Пацан заплакал. Потом в лагере был случай: подкинул ребенка и ударил в зону ягодиц кулаком. Попал в копчик. Парень орал так, что слышал весь лагерь. Родители его забрали, а через день-два вроде обратно привезли, — рассказал «КП-Новосибирск» отец одного из воспитанников.
Записи с камеры наблюдения подтвердили слова детей.
Тренеры, о которых идет речь — это Олег Степко и Максим Бонет. Первый — обладатель ряда спортивных наград, дважды выступал на Олимпийских играх. Не так давно стал тренировать. Максим Бонет похвастаться такими достижениями не может, но тренирует почти 20 лет.
В разговоре с журналистом Максим Бонет обвинения в применении силы отрицает:
— Если где-то кого-то ловишь и как-то ребенок бьется, это не значит, что его кто-то специально ударил. У любого тренера дети срываются, летят, падают, ударяются. Об любой снаряд. Это естественно, — сказал тренер.
Директор центра Сергей Литвинов сообщил, что оба тренера понесли финансовое наказание. Их депремировали на 10 тысяч рублей каждого.
Олимпийский чемпион Евгений Подгорный, имя которого носит центр, заявил, что применение грубой силы недопустимо на тренировках.
— Такие вещи недопустимы и не должны присутствовать в тренировочном процессе. Понятно, дети разные, а когда их много, с ними тяжело совладать, тренеры всегда на эмоциональном подъеме. Но любое рукоприкладство недопустимо, — сказал Подгорный.
При этом он отметил, что в центре ощущается колоссальный дефицит тренеров.
— У нас всего порядка 10 тренеров. Этого катастрофически мало. Родители детей везут и везут, иногда даже приходится отказывать в приеме, — говорит чемпион.
В настоящий момент следователи проводят доследственную проверку по статье 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, оказывающим социальные услуги, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»).
— В рамках проверки будет дана оценка действиям должных лиц спортивного центра, на которых возложена обязанность по воспитанию несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — сказано в официальном заявлении ведомства.
Два года назад в Центре гимнастики Евгения Подгорного разгорелся скандал. Конфликт между персоналом и руководством дошел до суда. НГС разбирался, что там случилось на самом деле.