Тренеров Центра гимнастики Евгения Подгорного подозревают в насилии над детьми

Тренеры, о которых идет речь — это Олег Степко и Максим Бонет. Первый — обладатель ряда спортивных наград, дважды выступал на Олимпийских играх. Не так давно стал тренировать. Максим Бонет похвастаться такими достижениями не может, но тренирует почти 20 лет.

В разговоре с журналистом Максим Бонет обвинения в применении силы отрицает:

— Если где-то кого-то ловишь и как-то ребенок бьется, это не значит, что его кто-то специально ударил. У любого тренера дети срываются, летят, падают, ударяются. Об любой снаряд. Это естественно, — сказал тренер.