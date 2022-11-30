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СМИ сообщили о внеплановой госпитализации Пеле

В 2022 году футболиста уже дважды госпитализировали

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Пеле госпитализировали в больницу, где он до этого проходил плановое обследование

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Издание ESPN сообщает, что Пеле внепланово госпитализировали в больницу Альберта Эйнштейна в южной части Сан-Паулу после того, как у него появились отеки по всему телу.

У футболиста диагностировали генерализованный отек тела, включая декомпенсированную сердечную недостаточность, а также спутанность сознания. В больницу его доставили жена Марсия Аоки и опекун.

Ранее в 2022 году Пеле уже проходил обследования в той же больнице. Его госпитализировали для проведения мероприятий, связанных с лечением трех злокачественных опухолей (кишечника, печени и легкого) и инфекцией мочевыводящих путей. Футболисту проводили химиотерапию, но она не дала результатов.

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