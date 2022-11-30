СМИ сообщили о внеплановой госпитализации Пеле

Ранее в 2022 году Пеле уже проходил обследования в той же больнице. Его госпитализировали для проведения мероприятий, связанных с лечением трех злокачественных опухолей (кишечника, печени и легкого) и инфекцией мочевыводящих путей. Футболисту проводили химиотерапию, но она не дала результатов.