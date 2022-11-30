О таком успехе можно было только мечтать: как прошел турнир «Москва — Вселенная каратэ»

В столичном Дворце спорта Ирины Винер с успехом прошли международные соревнования «Москва — Вселенная каратэ». Сражаться за награды сюда приехали 380 спортсменов из 21 страны мира, среди атлетов были действующие олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Среди стран — такие признанные лидеры в каратэ, как Египет, Иран, Турция…
Но даже в условиях столь жесткой конкуренции россияне показали отличные результаты! Всего они завоевали 26 наград: семь золотых, пять серебряных и четырнадцать бронзовых — еще недавно о таком успехе можно было только мечтать. Но сегодня отечественное каратэ явно на подъеме.
Еще накануне у некоторых были сомнения, сможет ли отечественная Федерация каратэ сейчас, в условиях мировых санкций против России и ее спортсменов, организовать мероприятие действительно высокого международного уровня. Турнир показал, что все эти сомнения были напрасными — такого количества стран-участниц в нашей стране не было ни на одном соревновании, начиная с 24 февраля. Об этом говорили и министр спорта РФ Олег Матыцин, и председатель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, которые побывали на турнире в качестве почетных гостей и обратились к его участникам со словами благодарности.
О безупречной организации соревнований много говорили и их участники. По словам пятикратного чемпиона мира и настоящей легенды мирового каратэ Рафаэля Агаева, такой уровень он видел далеко не на каждом чемпионате мира.
Главные итоги турнира подвел президент Федерации каратэ России Сергей Цой:
— Комплект из 10 золотых медалей в кумитэ (в поединках между двумя соперниками) разыграли между собой спортсмены из 7 стран. Высшие награды завоевали представители Ирана, Беларуси, Туниса, Египта, Казахстана, Азербайджана. У нас отличились Анна Чернышева (весовая категория до 55 кг), Анна Родина (до 61), Ахмед Ахмедов (до 67) и Эрнест Шарафутдинов (до 75). Могла завоевать золото в категории до 68 кг молодая спортсменка Александра Мешкова, которая на пути к медалям одолела олимпийскую чемпионку Фарьял Абдельазиз, но в финале ей просто не хватило опыта. Еще три золота завоевали наши подмосковные каратисты… И посмотрите на географию победителей турнира! Чернышева тренируется в Самарской области, Родина — в Санкт-Петербурге. Ахмедов из Саратовской области, а Шарафутдинов из Республики Башкортостан. Медали других цветов уехали вместе со своими обладателями в Пензу, Тюмень, Ростов, Томск, Новосибирск, Смоленск, Крым… Это говорит о том, что российское каратэ как вид спорта не гнездится внутри какого-то одного или двух регионов, а успешно развивается по всей России…
Во время торжественной церемонии, которая предваряла финальные бои, Сергею Цою от имени главы Всемирной федерации каратэ Антонио Эспиноса был вручен сертификат о присвоении высшего мастерского ранга — 9 дана черного пояса в честь спортивного мастерства и личных заслуг перед мировым каратэ. В ответном слове Цой подчеркнул, что очень высоко ценит этот знак отличия, хотя считает, что получил его за заслуги всей Федерации каратэ России, которая продолжает оставаться членом огромной семьи мирового каратэ, единой и дружной, невзирая ни на какие политические игры. Турнир «Москва — Вселенная каратэ» отлично это доказал!