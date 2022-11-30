О таком успехе можно было только мечтать: как прошел турнир «Москва — Вселенная каратэ»

Главные итоги турнира подвел президент Федерации каратэ России Сергей Цой:



— Комплект из 10 золотых медалей в кумитэ (в поединках между двумя соперниками) разыграли между собой спортсмены из 7 стран. Высшие награды завоевали представители Ирана, Беларуси, Туниса, Египта, Казахстана, Азербайджана. У нас отличились Анна Чернышева (весовая категория до 55 кг), Анна Родина (до 61), Ахмед Ахмедов (до 67) и Эрнест Шарафутдинов (до 75). Могла завоевать золото в категории до 68 кг молодая спортсменка Александра Мешкова, которая на пути к медалям одолела олимпийскую чемпионку Фарьял Абдельазиз, но в финале ей просто не хватило опыта. Еще три золота завоевали наши подмосковные каратисты… И посмотрите на географию победителей турнира! Чернышева тренируется в Самарской области, Родина — в Санкт-Петербурге. Ахмедов из Саратовской области, а Шарафутдинов из Республики Башкортостан. Медали других цветов уехали вместе со своими обладателями в Пензу, Тюмень, Ростов, Томск, Новосибирск, Смоленск, Крым… Это говорит о том, что российское каратэ как вид спорта не гнездится внутри какого-то одного или двух регионов, а успешно развивается по всей России…

