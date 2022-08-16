Спортсмен из Новосибирска выиграл бонус 50 тысяч рублей за лучший нокаут в шоу по ММА

Вчера, 15 августа вечером, в Екатеринбурге завершилось шоу RCC Fight. В нем спортсмен из Новосибирска выиграл бонус — 50 тысяч рублей за лучший нокаут.



RCC организовывают профессиональные и любительские турниры по ММА. 15 августа завершился третий турнир под руководством профессиональных российских бойцов смешанного стиля: Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко. В шоу было шесть поединков среди бойцов. Андрей Пуляев из Новосибирска выиграл в шоу 50 тысяч рублей за лучший нокаут.