Спортсмен из Новосибирска выиграл бонус 50 тысяч рублей за лучший нокаут в шоу по ММА
Андрей Пуляев занимается спортом почти 10 лет
Вчера, 15 августа вечером, в Екатеринбурге завершилось шоу RCC Fight. В нем спортсмен из Новосибирска выиграл бонус — 50 тысяч рублей за лучший нокаут.
RCC организовывают профессиональные и любительские турниры по ММА. 15 августа завершился третий турнир под руководством профессиональных российских бойцов смешанного стиля: Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко. В шоу было шесть поединков среди бойцов. Андрей Пуляев из Новосибирска выиграл в шоу 50 тысяч рублей за лучший нокаут.
— В ноябре будет 10 лет, как я занимаюсь спортом. Я участвовал в первых двух турнирах, но проигрывал в финале, в третьем победил за команду Александра Шлеменко. Кроме того, получил 50 тысяч рублей от телеканала UDAR за досрочную победу, — рассказал НГС Андрей Пуляев.
Как сообщили в паблике «Вконтакте» Russian Cagefighting Championship, сибиряк отправил в нокаут своего соперника Никиту Салмина, кроме бонуса в виде денег боец получил контракт с лигой.
В начале августа спортивный журналист Юрий Землянов поговорил с легендарным пловцом Игорем Полянским о золоте, жизни за рубежом и 90-х в России.