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Спортсмен из Новосибирска выиграл бонус 50 тысяч рублей за лучший нокаут в шоу по ММА

Андрей Пуляев занимается спортом почти 10 лет

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Это был третий турнир сибиряка в RCC Fight Show

Это был третий турнир сибиряка в RCC Fight Show

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Вчера, 15 августа вечером, в Екатеринбурге завершилось шоу RCC Fight. В нем спортсмен из Новосибирска выиграл бонус — 50 тысяч рублей за лучший нокаут.

RCC организовывают профессиональные и любительские турниры по ММА. 15 августа завершился третий турнир под руководством профессиональных российских бойцов смешанного стиля: Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко. В шоу было шесть поединков среди бойцов. Андрей Пуляев из Новосибирска выиграл в шоу 50 тысяч рублей за лучший нокаут.

— В ноябре будет 10 лет, как я занимаюсь спортом. Я участвовал в первых двух турнирах, но проигрывал в финале, в третьем победил за команду Александра Шлеменко. Кроме того, получил 50 тысяч рублей от телеканала UDAR за досрочную победу, — рассказал НГС Андрей Пуляев.

Как сообщили в паблике «Вконтакте» Russian Cagefighting Championship, сибиряк отправил в нокаут своего соперника Никиту Салмина, кроме бонуса в виде денег боец получил контракт с лигой.

В начале августа спортивный журналист Юрий Землянов поговорил с легендарным пловцом Игорем Полянским о золоте, жизни за рубежом и 90-х в России.

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