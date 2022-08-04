Как легендарный спортсмен из Новосибирска перегонял машины, стал начальником «челночного чартера» и оказался в Новой Зеландии

— В СССР спортсменов на Олимпиаду отправляли как на войну и требовали медалей во чтобы то ни стало. Вас так «накачивали»?



— В то время спортсмены были как военнослужащие. Если ты плаваешь на международном уровне, то ты защищаешь интересы страны, ты патриот. Нам никто не говорил, что мы что-то должны, но мы это понимали сами. Ты представляешь свою страну, дерешься и плаваешь до последнего!



— Вы сказали, что перед Олимпиадой вас курировал человек из КГБ. Это было перед всеми соревнованиями?



— На всех заграничных соревнованиях команду сопровождал представитель КГБ. Он курировал команду, следил, чтобы не было никаких конфузов. Может, он что-то и записывал, но у меня не было никогда, чтобы он мне что-то говорил, указывал.



— Вещи привозили из-за рубежа?



— Конечно! Туда мы возили сигары, черную икру и водку, а обратно везли всё, что смогли выменять. КГБ на это смотрело сквозь пальцы: могли сказать, что это некрасиво, но не запрещали. Помню, у нас упаковку гаванских сигар можно было купить за 12 рублей, а там продать за 100 долларов. В итоге коробку сигар можно было выменять на хорошие кроссовки Adidas. Если сильно заморочиться, то можно было из поездки привезти видеомагнитофон или кассетный магнитофон. У меня в Новосибирске был один из первых видеомагнитофонов белого цвета, как потолок. В общем, крутились как могли.

