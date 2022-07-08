На новом ЛДС в Новосибирске начали заливать лед: как площадка выглядит изнутри

Готовность здания ЛДС месяцем ранее составляла 69,4%. Работы тогда шли с отставанием на 90 дней. По этой причине сдачу перенесли на 1 ноября, сообщали НГС в прокуратуре региона.



Парк у нового ЛДС не сдадут раньше срока. Об этом сообщил во время пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он объяснил, что на скорость работ повлияли санкции.