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На новом ЛДС в Новосибирске начали заливать лед: как площадка выглядит изнутри

Первыми качество льда оценили министры спорта и строительства

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Основная арена рассчитана на 10,5 тысячи болельщиков, тренировочная — на 200 зрителей

Основная арена рассчитана на 10,5 тысячи болельщиков, тренировочная — на 200 зрителей

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На строительной площадке ледовой арены на левобережье Новосибирска начали заливать ледовое покрытие хоккейных площадок (большой и малой арен).

Его качество оценили и. о. министра строительства региона Алексей Колмаков с министром физкультуры и спорта Сергеем Ахаповым. По словам чиновников, тестовые испытания покрытия проходят успешно.

— После завершения испытаний лед растопят и на поле продолжится работа по финишной отделке покрытия. Окончательный лед будет заливаться в несколько этапов непосредственно перед запуском ледового дворца, — отметил Алексей Колмаков.

Трансформируемые бортовые системы в соответствии с требованиями Континентальной хоккейной лиги уже изготовлены, скоро их доставят в новый ЛДС.

Лед уже опробовали

Лед уже опробовали

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— На следующей неделе мы ожидаем поступления ледозаливочной машины Olympia. И уже ГАУ НСО «Арена» будет заниматься комплектаций как спортивного, так и технического оборудования, — заявил Сергей Ахапов.

ЛДС строит ООО «ЭлинАльфа». Заказчиком выступает ГКУ НСО «Арена». По состоянию на 1 июня готовность объекта составляет 69,4%. На 24 мая генеральный подрядчик предъявил к оплате выполненные работы на сумму 3,7 миллиарда рублей — это лишь 31% от общей стоимости заключенных контрактов.

На скорость и конечную стоимость строительства масштабного объекта и прилегающей инфраструктуры повлияли санкции

На скорость и конечную стоимость строительства масштабного объекта и прилегающей инфраструктуры повлияли санкции

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Готовность здания ЛДС месяцем ранее составляла 69,4%. Работы тогда шли с отставанием на 90 дней. По этой причине сдачу перенесли на 1 ноября, сообщали НГС в прокуратуре региона.

Парк у нового ЛДС не сдадут раньше срока. Об этом сообщил во время пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он объяснил, что на скорость работ повлияли санкции.

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