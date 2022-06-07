ЛДС строят с отставанием на несколько месяцев — объект готов менее чем на 70%

В апреле гендиректор ХК «Сибирь» Кирилл Фастовский заявил о переносе срока сдачи ЛДС, но тогда областное правительство опровергло эту информацию.

2 июня стало известно, что парк у нового ЛДС не закончат к Дню города, поскольку строителям пришлось пересматривать стоимость контракта. Парк откроют в начале сентября.