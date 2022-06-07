ЛДС строят с отставанием на несколько месяцев — объект готов менее чем на 70%
Сегодня стройку проверили прокуроры
Готовность здания Ледового дворца спорта (ЛДС), строящегося на улице Немировича-Данченко на левом берегу Новосибирска, составляет 69,4%. Работы идут с отставанием на 90 дней, сообщила старший прокурор Управления Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу Любовь Баунтрок. Старший помощник прокурора НСО по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин уточнил в беседе с НГС, что сроки сдачи перенесли на 1 ноября.
В связи с этим сегодня, 7 июня, стройплощадку посетили заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и прокурор области Яков Хорошев. В официальном сообщении Генпрокуратуры сказано, что поводом для проверки объекта послужили «данные анализа исполнения региональным Минстроем законодательства при строительстве многофункциональной ледовой арены».
Как сообщает «Коммерсантъ», на площадке присутствовал директор по строительству компании-подрядчика ООО «ЭлинАльфа» Денис Синюк. Причиной изменения сроков сдачи он назвал санкции.
— По графику мы планируем завершение всех работ 1 ноября. У нас произошли «сдвижки», связанные с невозможностью поставки оборудования, конкретно трансформаторной подстанции. Произошли изменения в решении, перешли на отечественное оборудование. Только в сентябре оборудование будет здесь, на месте, — приводит «Коммерсантъ» ответ представителя компании-подрядчика заместителю генпрокурора РФ Дмитрию Демешину.
ЛДС строит ООО «ЭлинАльфа». Заказчиком выступает ГКУ НСО «Арена». По состоянию на 1 июня готовность объекта составляет 69,4%. На 24 мая генеральный подрядчик предъявил к оплате выполненные работы на сумму 3,7 миллиарда рублей — это лишь 31% от общей стоимости заключенных контрактов.
Как сообщает Генпрокуратура, выполнение работ взял на контроль прокурор Новосибирской области Яков Хорошев.
— В сложившейся ситуации возможно неисполнение в установленный срок программного мероприятия регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» и недостижение целей и целевых показателей, определенных указом президента России, в связи с чем заместителем Генерального прокурора России объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, — сообщила представитель Генеральной прокуратуры РФ по СФО.
Корреспондент НГС обратился за комментарием в ООО «ЭлинАльфа», представитель подрядчика заявил о необходимости направить письменный запрос. В адрес компании направлено письмо с просьбой прокомментировать ситуацию. Аналогичный запрос направлен в Минстрой региона.
По информации сервиса «Контур.Фокус», ООО «ЭлинАльфа» образовано в 2005 году. На конец 2021 года баланс компании составлял 6,5 миллиарда рублей (рост за год 95%), выручка — 3,5 миллиарда рублей (за год упала на 22%), чистая прибыль — 13,1 миллиона рублей. За все время работы компания подавала заявки на участие в 84 госзакупках, выиграла из них 68 на общую сумму 62 миллиарда рублей.
В апреле гендиректор ХК «Сибирь» Кирилл Фастовский заявил о переносе срока сдачи ЛДС, но тогда областное правительство опровергло эту информацию.
2 июня стало известно, что парк у нового ЛДС не закончат к Дню города, поскольку строителям пришлось пересматривать стоимость контракта. Парк откроют в начале сентября.