Парк у нового ЛДС не закончат ко Дню города: строителям пришлось пересматривать стоимость контракта

В Новосибирске парк у нового ЛДС не сдадут раньше срока. Об этом сообщил во время пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.



Ранее подрядчик несколько раз заявлял, что есть план сдать большую часть проекта именно к Дню города.

— Сроки выполнения по контракту — это конец этого лета. Проект рассчитан на два года был. И в начале сентября должна быть сдача в соответствии с подписанными документами. Нет сомнений, что эти сроки будут выполнены. Безусловно, нам хотелось бы, чтобы это раньше произошло, к Дню города, — отметил Анатолий Локоть.