Парк у нового ЛДС не закончат ко Дню города: строителям пришлось пересматривать стоимость контракта
Его откроют в начале сентября
В Новосибирске парк у нового ЛДС не сдадут раньше срока. Об этом сообщил во время пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Ранее подрядчик несколько раз заявлял, что есть план сдать большую часть проекта именно к Дню города.
— Сроки выполнения по контракту — это конец этого лета. Проект рассчитан на два года был. И в начале сентября должна быть сдача в соответствии с подписанными документами. Нет сомнений, что эти сроки будут выполнены. Безусловно, нам хотелось бы, чтобы это раньше произошло, к Дню города, — отметил Анатолий Локоть.
Он объяснил, что на скорость работ повлияли санкции.
— Санкции неизбежно сказываются, повышение цен на определенные материалы. Потребовался некий организационный промежуток, в том числе по пересчету в сторону увеличения. К Дню города на 100% сделать не удастся. Сегодня это понятно. Работы идут, в договорные сроки укладываемся, — добавил мэр.
Благоустройством парка занимается компания «Премиумстрой», стоимость работ — 442 миллиона рублей. По данным сервиса «Спарк-Интерфакс», фирму зарегистрировали в 2017 году. Ее уставный капитал — 33 000 рублей.
70% доли фирмы принадлежат Яну Борисовичу Левину, который также владеет ООО «Федоровские бани». В 2020 году «Премиумстрой» выиграл аукцион на благоустройство Затулинского дисперсного парка за 173,8 миллиона рублей и сквера за оперным театром за 10 миллионов рублей. Также фирма занимается реконструкцией Заельцовского парка. Выручка компании в 2020 году составила — 162,5 миллиона рублей. Чистая прибыль — 8,5 миллиона рублей.
В апреле генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский заявил о переносе сроков сдачи новой ледовой арены в Новосибирске, но в правительстве эту информацию опровергли.