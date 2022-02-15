Валиева вышла на лед после скандала с допингом. Фигуристка чисто откатала короткую программу

Камила Валиева выступила в короткой программе одиночного турнира среди фигуристок на Олимпиаде. До последнего участие девушки в персональном первенстве оставалось под вопросом из-за допинг-скандала.
14 февраля, после того как Спортивный арбитражный суд допустил спортсменку до личных женских соревнований, фигуристка вышла на тренировку и чисто исполнила пять тройных прыжков в прогоне короткой программы: тройной аксель, каскады, тройной флип — тройной тулуп и тройной лутц — тройной тулуп. Камила достойно откатала эту программу в финале, но допустила ошибку в одном элементе — тройном акселе. Но зал поддержал фигуристку аплодисментами. После проката Валиева расплакалась.
За короткую программу Камила Валиева получила 82,16 балла. Пока что это первое место.
Кроме Камилы Валиевой в соревнованиях одиночниц от сборной ОКР участвуют еще две россиянки — Александра Трусова и Анна Щербакова.
Финал женского фигурного катания завершится 17 февраля. В 13:00 по московскому времени одиночницы покажут произвольную программу, тогда же будут разыграны комплекты медалей.
СЮЖЕТ
Напомним, что из-за допингового скандала МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде, где россияне взяли золото. В комитете также отметили, что церемонию награждения отменят, если Валиева возьмет медаль в личном турнире. Решение мотивировано желанием «проявить бережное отношение к спортсменам, которые заслужили свои медали», заявил глава дисциплинарной комиссии организации Денис Освальд.