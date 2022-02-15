Валиева вышла на лед после скандала с допингом. Фигуристка чисто откатала короткую программу

Напомним, что из-за допингового скандала МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде, где россияне взяли золото. В комитете также отметили, что церемонию награждения отменят, если Валиева возьмет медаль в личном турнире. Решение мотивировано желанием «проявить бережное отношение к спортсменам, которые заслужили свои медали», заявил глава дисциплинарной комиссии организации Денис Освальд.