Камила, ты сможешь! Старт фигурного катания и шесть олимпийских финалов сборной России 15 февраля

Фристайл
Слоупстайл, женщины
04:30, время московское
Во фристайле у сборной России пока только одна медаль — бронза Анастасии Смирновой в могуле. Сегодня за награды поборется Анастасия Таталина. Она уже выступала в Пекине и заняла 10-е место в дисциплине биг эйр. Четыре года назад Анастасия была двенадцатой в слоупстайле. Пора улучшать результат!
Биатлон
Эстафета, мужчины
09:30, время московское
Из-за аномально низких температур начало биатлонной эстафеты перенесли на три с половиной часа, чтобы начать раньше. Это не должно смущать наших стреляющих лыжников. Большая часть программы уже позади, можно забыть про волнение и делать привычную работу, только с максимальной отдачей. Состав сборной известен: Саид Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Хаили проверенный эстафетный боец, в прошлом году он помог нашей команде выиграть бронзу на чемпионате мира. Латыпов и Логинов уже ходят с бронзовыми медалями Пекина и мечтают о большем, а Цветкову после двух четвертых мест пора подняться на пьедестал, хватило бы спортивной злости. В сборной России все атлеты примерно равны, а это всегда позволяет рассчитывать на успех.
Лыжное двоеборье
Большой трамплин / 10 км, мужчины
14:00, время московское
Лыжное двоеборье остается единственным видом олимпийской программы, в котором не участвуют женщины. Под флагом Российского олимпийского комитета будут прыгать с трамплина и бежать «десятку» Артем Галунин, Самир Мастиев и Вячеслав Барков. Ни один из них не относится к фаворитам, но кто знает, вдруг кто-то окажется темной лошадкой и завоюет вторую олимпийскую награду в истории выступлений отечественных двоеборцев на Играх.
Конькобежный спорт
Командная гонка, женщины
10:24, время московское
Командная гонка, мужчины
10:43, время московское
Гонки преследования — одна из самых захватывающих конькобежных дисциплин. И женская, и мужская команды пробились в полуфинал. Женщины будут соревноваться с командой Японии, мужчины — с командой США. Чтобы попасть в финал, надо выиграть один заезд! Эксперты говорят, что есть хорошие шансы на медали.
Горные лыжи
Скоростной спуск, женщины
06:00, время московское
В этой дисциплине стартует россиянка Юлия Плешкова. Для нее это будет третья попытка подобраться к наградам. В супергиганте и гигантском слаломе она заняла 18-е и 27-е места соответственно. Для нее это первая Олимпиада и всё еще впереди. Но можно и пошуметь напоследок! Вперед, Юля!
Бобслей
Двойки, мужчины
Заезд 3
15:15, время московское
Заезд 4
16:15, время московское
После двух заездов российский пилот Ростислав Гайтукевич и его разгоняющий Алексей Лаптев проигрывают 0,94 секунды лидирующему экипажу действующего олимпийского чемпиона из Германии Франческо Фридриха и 0,79 — экипажу его соотечественника Йоханнеса Лохнера. Это не мало по меркам столь скоростного вида спорта, но как минимум бронзовую медаль надо удержать!
Фигурное катание
Одиночницы, женщины
Короткая программа
13:00, время московское
СЮЖЕТ
Наши фигуристки сильнейшие в мире, в этом нет сомнений. Накануне стало известно, что Камиле Валиевой разрешил выступить спортивный арбитраж, несмотря на допинг-скандал вокруг нее. На наших глазах разворачивается драма пятнадцатилетней девушки и профессиональной спортсменки, которая столкнулась с системой. Пока у защитников Камилы получилось эту систему продавить. Что остается ей самой? Просто забыть обо всем и кататься, как умеет только она одна во всем мире.