Камила, ты сможешь! Старт фигурного катания и шесть олимпийских финалов сборной России 15 февраля

Фристайл



Слоупстайл, женщины

04:30, время московское

Во фристайле у сборной России пока только одна медаль — бронза Анастасии Смирновой в могуле. Сегодня за награды поборется Анастасия Таталина. Она уже выступала в Пекине и заняла 10-е место в дисциплине биг эйр. Четыре года назад Анастасия была двенадцатой в слоупстайле. Пора улучшать результат!



Биатлон



Эстафета, мужчины

09:30, время московское

Из-за аномально низких температур начало биатлонной эстафеты перенесли на три с половиной часа, чтобы начать раньше. Это не должно смущать наших стреляющих лыжников. Большая часть программы уже позади, можно забыть про волнение и делать привычную работу, только с максимальной отдачей. Состав сборной известен: Саид Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Хаили проверенный эстафетный боец, в прошлом году он помог нашей команде выиграть бронзу на чемпионате мира. Латыпов и Логинов уже ходят с бронзовыми медалями Пекина и мечтают о большем, а Цветкову после двух четвертых мест пора подняться на пьедестал, хватило бы спортивной злости. В сборной России все атлеты примерно равны, а это всегда позволяет рассчитывать на успех.

