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Для метания ядра и прыжков: под Новосибирском открылся спортивный комплекс для легкоатлетов

Комплекс подходит и для мини-футбола, волейбола и баскетбола

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В комплексе уже занимаются дети

В комплексе уже занимаются дети

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В Кольцово в конце января открылся спортивный комплекс для занятия легкой атлетикой. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирской области. Общая площадь спортивного зала или манежа составляет 4 тысячи квадратных метров. Вместимость трибун — 192 места.

— Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс с легкоатлетическим манежем станет одним из основных мест для подготовки сборных команд Новосибирской области по легкоатлетическим дисциплинам. Новый объект имеет важное значение — в регионе не хватает крытых сооружений для занятий легкой атлетикой в зимнее время. Специализированное покрытие в манеже выполнено в соответствии с международными стандартами качества, — рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Сам манеж трансформируемый. Его можно использовать для технических дисциплин спорта: толкание ядра и все виды прыжков, включая прыжки с шестом. Помимо этого манеж подходит для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол.

— Строительство объекта выполнено в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» и утвержденной правительством региона государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» под контролем главы региона, — сообщили в пресс-службе правительства.

В Новосибирске открыли дневной стационар для паллиативных больных на 15 человек на базе городской клинической поликлиники № 2 (улица Чехова, 76) — это второе подобное отделение в России.

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