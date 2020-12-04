Олимпийский призер из Новосибирска Илья Черноусов получил швейцарское гражданство

Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи в составе сборной России по лыжным гонкам Илья Черноусов получил гражданство Швейцарии. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
— Я счастлив сообщить, что получил гражданство Швейцарии и буду выступать за спортивный клуб Langlaufclub Bual Lantsch. Горжусь тем, что буду носить швейцарский флаг и работать бок о бок со многими профессионалами, — написал Черноусов на своей странице в Instagram.
Еще в мае федерация лыжного спорта (FIS) позволила 34-летнему спортсмену выступать за Швейцарию, но тогда процесс получения гражданства сильно затянулся, пишет Sports.ru.
В январе 2018 года лыжник из Новосибирска стал первым в марафоне «Марчалонга» в Италии — он стал первым россиянином, который выиграл этот престижный марафон.