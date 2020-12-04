4 декабря пятница
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 8/10
usd 75.20
eur 91.19
Тема дняНовосибирцы скупают чагу и барсучий жир. Зачем?

Все новости

Все новости

Олимпийский призер из Новосибирска Илья Черноусов получил швейцарское гражданство

Он будет выступать за спортивный клуб Langlaufclub Bual Lantsch

2 153
30Обсудить

Поделиться

Новость спортсмен сообщил на своей странице в Instagram

Новость спортсмен сообщил на своей странице в Instagram

Поделиться

Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи в составе сборной России по лыжным гонкам Илья Черноусов получил гражданство Швейцарии. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

— Я счастлив сообщить, что получил гражданство Швейцарии и буду выступать за спортивный клуб Langlaufclub Bual Lantsch. Горжусь тем, что буду носить швейцарский флаг и работать бок о бок со многими профессионалами, — написал Черноусов на своей странице в Instagram.

Еще в мае федерация лыжного спорта (FIS) позволила 34-летнему спортсмену выступать за Швейцарию, но тогда процесс получения гражданства сильно затянулся, пишет Sports.ru.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

В январе 2018 года лыжник из Новосибирска стал первым в марафоне «Марчалонга» в Италии — он стал первым россиянином, который выиграл этот престижный марафон.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК5
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

Олимпиада в СочиШвейцариялыжишвейцарская сборная
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (30)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...