«Таких, как вы, не принимаем»: фитнес-клуб не пустил 82-летнюю сибирячку в тренажёрный зал

С чего всё началось

О том, что фитнес-клуб не принял пожилую женщину, НГС рассказала её внучка Валентина Жильцова. Девушка возмущена, что её бабушку фактически унизили вопросами о возрасте и утверждением, что «такие» люди здесь заниматься не могут. Хотя 82-летняя Валенина Соколова, — человек активный, спортивный: зимой на лыжах, летом на стадионе.



— Все, кто бабушку знают, не могут поверить, что в её возрасте можно оставаться настолько энергичной, спортивной и полной жизненных сил. Этот человек даст фору многим молодым, справедливо вызывая всеобщее восхищение, — говорит Валентина. — Бабушка меньше года назад переехала в Новосибирск из небольшого городка на Сахалине, где прожила 70 лет. В её городе для пенсионеров вообще был бесплатный вход в определенные дни в тренажерный зал и в кинотеатр. И когда я звала её переезжать в Новосибирск, мотивировала, в том числе возможностями, которые здесь у неё появятся.

Выбор Валентины Ильиничны пал на фитнес-клуб «Европа», который находится на улице Кропоткина. Когда женщина пришла туда в первый раз, её провели по залам, всё рассказали. Но на следующий день в клубе был другой администратор, который решил, что клиентка не в том возрасте, чтобы ходить по фитнес-клубам.