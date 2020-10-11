«Таких, как вы, не принимаем»: фитнес-клуб не пустил 82-летнюю сибирячку в тренажёрный зал

В Новосибирске 82-летнюю женщину не пустили в фитнес-клуб из-за возраста
82-летняя Валентина Соколова решила пойти в фитнес-клуб, но ей отказали — администратор сказала, что «таких» здесь не принимают, поэтому зря пришли. Расстроенная сибирячка рассказала обо всём внучке, которая решила не замалчивать эту историю и назвала инцидент эйджизмом (дискриминацией по возрасту) и обычным неуважением клиента. Она пожаловалась управляющей фитнес-клубом, где ей ответили, что реплика администратора связана с некими постановлениям правительства о том, что пожилым людям нужно оставаться дома. Журналист Анна Богданова выслушала все стороны конфликта.
С чего всё началось
О том, что фитнес-клуб не принял пожилую женщину, НГС рассказала её внучка Валентина Жильцова. Девушка возмущена, что её бабушку фактически унизили вопросами о возрасте и утверждением, что «такие» люди здесь заниматься не могут. Хотя 82-летняя Валенина Соколова, — человек активный, спортивный: зимой на лыжах, летом на стадионе.
— Все, кто бабушку знают, не могут поверить, что в её возрасте можно оставаться настолько энергичной, спортивной и полной жизненных сил. Этот человек даст фору многим молодым, справедливо вызывая всеобщее восхищение, — говорит Валентина. — Бабушка меньше года назад переехала в Новосибирск из небольшого городка на Сахалине, где прожила 70 лет. В её городе для пенсионеров вообще был бесплатный вход в определенные дни в тренажерный зал и в кинотеатр. И когда я звала её переезжать в Новосибирск, мотивировала, в том числе возможностями, которые здесь у неё появятся.
Выбор Валентины Ильиничны пал на фитнес-клуб «Европа», который находится на улице Кропоткина. Когда женщина пришла туда в первый раз, её провели по залам, всё рассказали. Но на следующий день в клубе был другой администратор, который решил, что клиентка не в том возрасте, чтобы ходить по фитнес-клубам.
— Вместо радушного приветствия девушка на респешн задала вопрос: «Сколько вам лет?», на что бабушка спросила: «Зачем вам мой возраст? Но вообще, мне 82 года». На это администратор ей ответила: «Мы таких как вы, не принимаем», — возмущается Валентина. — Считаю, что это дикое и унизительное проявление эйджизма и неуважания к клиенту. Бабушка настолько оторопела и растерялась, что просто молча вышла из клуба. Спустя пару часов позвонила мне и описала ситуацию.
Позиция Валентины Соколовой
Сама Валентина Ильинична не в восторге от того, что внучка решила предать этот случай огласке. Она спокойно говорит об этой ситуации, просто ищет теперь другой клуб.
— Я думаю, они всё поняли, что их напрягать-то так сильно. Как было? Администратор спросила: сколько вам лет, и я ответила. Она: мы таких не берём, — констатировала Валентина Ильинична. — На вопрос, почему, сказали, что никто за меня отвечать не будет. Или нужно взять справку от врача. Я говорю: хорошо, всё, спасибо, и я пошла.
По словам Валентины Ильиничны, опыт занятий в спортзалах у неё есть. Раньше ходила на йогу, но сейчас не может делать некоторые упражнения из-за протезов в коленях, поэтому после консультаций с тренером решила заниматься на подходящих ей тренажёрах.
Реакция клуба на жалобу
Как рассказала Валентина Жильцова, после жалобы руководству клуба с ней связалась некая Кристина, которая представилась директором сети фитнес-клубов. Девушка сказала, что администратор просто неправильно сформулировала свою мысль. А запрет пожилой женщине заниматься в клубе связан с пандемией коронавируса.
— Они извинились, но пока только передо мной. Предложили бабушке бессрочный абонемент. Но самое главное в этом звонке было следующее: они признают свою вину, но она лишь в том, что девушка-администратор просто не совсем корректно сформулировал посыл. Якобы она имела в виду, что «таким людям» запрещено заниматься в их зале на период пандемии, — объяснила Валентина. — Чуть ли не заботой о здоровье бабушки продиктован посыл. Якобы в клубе есть распоряжение о том, что пожилые люди не могут пока заниматься там именно из-за ковида. И они руководствуются неким приказом по Новосибирску.
Как рассказала Валентина, на вопрос о том, когда бабушка сможет ходить в клуб по подаренному абонементу, если есть такие ограничения, в администрации ответили, что будут следить за ситуацией.
Что написано в правилах фитнес-клуба
В правилах, опубликованных на сайте сети фитнес-центров «Европа», нет пометки о том, что после определённого возраста человеку нужно приносить справку о состоянии здоровья. Администрация может потребовать лишь справку о том, есть ли у человека инфекционное заболевание, и это касается членов клуба любого возраста.
— Каждый член клуба гарантирует и подтверждает отсутствие у него врачебных противопоказаний для занятий спортом, проводимых в фитнес-клубе «Европа». Член клуба признает права администрации запросить у него в любой момент врачебную справку об отсутствии инфекционных заболеваний, препятствующих занятиям спортом в общественных местах, — сообщается в правилах.
Что касается общего состояния, администрация клуба лишь констатирует (прописано в утвердительной форме), что каждый член клуба осведомлён, что все участники фитнес-программ должны пройти медицинское обследование перед тем, как приступить к занятиям по любой программе. Если он решит, что обследование не нужно, значит, считается, что он взял на себя риск, связанный с выполнением физических упражнений и осознаёт, что это может привести к ухудшению состояния здоровья.
— Мышечные боли и спазмы, аномальное артериальное давление, потеря сознания, нарушение частоты сердечных сокращений, сердечный приступ и, в крайне редких случаях, смерть, а также другие непредвиденные обстоятельства, вызывающие временную и полную нетрудоспособность, — перечисляются виды возможных рисков.
Примерно то же самое прописано в членском договоре. А именно: заказчик (то есть человек, который пришёл заниматься) должен самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье, а при наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов воздержаться от посещения фитнес-клуба, либо уведомить об этом представителя фитнес-клуба.
Кроме того, в другом пункте ещё раз подчёркивается, что заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья его детей, посещающих фитнес-клуб вместе с ним. А исполнитель (то есть клуб) не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья заказчика, и травмы, полученные в результате любых самостоятельных занятий, в том числе самостоятельных практик в залах клуба, за исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно действиями исполнителя.
Официальный комментарий от сети фитнес-клубов
Комментарий по поводу ситуации с Валентиной Соколовой фитнес-клуб «Европа» готовил несколько часов. В итоге прислали перечень постановлений губернатора по поводу ограничительных мер в связи с пандемией. Но вину клуб всё же признал. Правда поведение администратора объяснили не предвзятым отношением к возрасту человека. В тексте ответа говорится, что девушка думала, что на территории Новосибирской области действует ограничительный режим для людей старше 65 лет. И поэтому она сказала, что бабушке заниматься нельзя.
Позиция собственника фитнес-клуба
В беседе с корреспондентом директор сети фитнес-центров «Европа» Вячеслав Мамонтов рассказал, что пока только входит в курс дела, но ситуация, на его взгляд, выглядит по-другому, не так, как говорит внучка.
— Здесь много преувеличений, человек обижен, в худшую сторону всё преподнесли, — прокомментировал он. — Я думаю, что было предложено по окончании масочного режима. То, что (для людей) 65 плюс введены ограничения до конца октября, в связи с этим.
На уточнение корреспондента о том, что ограничения для людей старшего возраста, — это только рекомендация, Вячеслав Мамонтов спросил, почему мы не позвонили ему 2 марта, когда начали закрывать бизнес.
— У нас же тоже не было запрета. Государство рекомендовало прекратить деятельность всего бизнеса. А нас закрыли полностью. Хотя запрета не было. Нас проверяли, нас штрафовали, — рассуждает директор клуба.
По его мнению, в этой ситуации внучка могла бы прийти вместе с бабушкой и объяснить администратору, что та может заниматься спортом. Такое предложение он объяснил тем, что мало ли что может произойти, когда тебе за 80, и кто будет нести ответственность.
Что касается прописанных на сайте правил клуба, в которых говорится о том, что клиент всё-таки сам за себя несёт эту ответственность, Вячеслав Мамонтов объяснил, что правила — это не уголовный кодекс, поэтому клуб всё равно могут привлечь. Тем не менее, в конце беседы он всё же признал, что администратор допустила ошибку.
— Справку приносить не нужно. Наша вина в том, что меня вовремя не предупредили, что такая ситуация возникла. Сейчас с администратором будут разбирательства, конечно, будут приняты меры, — заключил он.
Сама Валентина Ильинична пока не уверена, что вернётся в этот клуб, чтобы продолжить тренировки.
— Я сказала, что подумаю — здесь, возле дома, есть поближе зал, зайду, посмотрю. Я не сказала им ни да, ни нет. Говорю: ладно, девочки, подумаем, потом дальше решим, — говорит Валентина Ильинична.
Администратора, который её не пустил, она не винит. Говорит, что девушка назвала свои условия, который Валентине Ильиничне просто не подошли.
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