Умеете в нейросети? Можно смело добавлять этот скил в резюме и требовать значительной надбавки к зарплате

Работать без администратора нейросети пока не умеют Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Искусственный интеллект уже плотно вошел в нашу жизнь. Но если раньше говорили о том, что ИИ заменит человека, компании смогут сократить штат сотрудников, экономить на зарплате, ведь за людей будут работать роботы, то сегодня работодатели всё чаще ищут специалистов, умеющих пользоваться нейросетями. Почему это происходит, нашим коллегам из MSK1.RU рассказала эксперт по искусственному интеллекту и нейросетям, нейромаркетолог Елена Кравченко.



Рынок труда и нейросети

На российском рынке вакансий продолжается рост предложений, в которых работодатели ищут специалистов, умеющих работать с нейросетями. Чаще всего знания нейросетей требуют от SMM-специалистов, дизайнеров, художников, копирайтеров, редакторов, менеджеров по продажам, маркетологов, аналитиков и различных ИТ-специалистов. У работодателей наибольшей востребованностью пользуются специалисты, которые владеют такими программами, как ChatGPT, Midjouney, DALL-E 2, Bert и Stable Diffusion.

Что дают компании сотрудники, которые умеют работать с нейросетями?

Во-первых, это экономия времени. Для многих профессий нейросети — это помощники в решении рутинных задач. Они помогают высвободить время, а значит повысить производительность труда. Раз экономия времени, значит, экономия денег. Плюс к этому мы находимся сейчас во времени очень быстрых изменений, даже мгновенных изменений, и на многие ситуации нужно реагировать очень быстро.

Если мы говорим про искусственный интеллект, например, в СМИ или банковской отрасли, он может совершенно спокойно собирать самые топовые новости, очень быстро их обрабатывать, и человеку остается только контролировать и подбирать, что важно будет разместить, с чем важно работать.



Но самое главное — это колоссальная эффективность, это скорость. А раз скорость — это скорость принятия решения, это экономия денег. И сейчас скорость — это быть в рынке.



Во-вторых, если можно использовать нейросети, значит, можно использовать намного меньше людей. Фонд оплаты труда — это всегда очень высокий процент от доходов. В некоторых компаниях он достигает 30% и больше. Соответственно, если мы используем нейросети, значит, такого количества людей, которые будут собирать информацию на информационном пространстве, просто не нужно, а значит идет экономия на ФОТе и на налогах. То есть уменьшаются колоссальные издержки.



Абсолютно логично, что те компании, у которых горизонт стратегического видения чуть дальше «года-двух», они прекрасно понимают, что уже сейчас нужно максимально менять людей на искусственный интеллект. При этом беря сотрудников, которые с искусственным интеллектом на «ты». Такие сотрудники понимают, как с ним работать, как сотрудничать с искусственным интеллектом, как правильно ставить вопросы, как формировать запросы, как создавать своих личных помощников. Соответственно, эти люди сэкономят огромное количество средств и денег в будущем своей компании.



Более всего такие сотрудники востребованы в IT-секторе. Менее — в здравоохранении, госсекторе и строительстве. Это в целом неповоротливые структуры.



Пример, как нейросети помогают в работе в банке

Нейросети в банках — история давняя, начиная с обзвонов, с анализов. В последнее время везде мелькают новости о том, что ухудшились выдача займов, открытие кредитов и рассрочек. Это как раз связано с тем, что искусственный интеллект анализирует, получает максимальное количество данных из разных источников и предоставляет информацию за буквально долю секунды о том, насколько благонадежен этот человек и стоит ли ему давать кредит.

Помощь нейросетей в копирайтинге

Копирайтинг — это контент. На сегодняшний момент от 60 до 80% контента в социальных сетях создается нейросетями. Начиная с текстов и изображений, заканчивая видеороликами. Это всё искусственный интеллект. Потому что главная их задача — это привлечение внимания.

Для того чтобы выделиться, нужен человек, который умеет грамотно пользоваться нейросетями. Всё дело в том, что искусственный интеллект генерирует идеи ровно на том уровне, на котором человек передал ему информацию, и на данных в интернете.



Если у человека еще нет этой идеи, то интернет просто об этом не знает.



Мир меняется очень быстро, поэтому человеку нужно освободить себе время для копирайтинга или для написания сценария, некой рутинной истории, когда ты сидишь и правишь черточки, палочки, перешел к этому параграфу и следующему. Это всё может сделать искусственный интеллект, но человек генерирует идею. И это очень важно.



Этому навыку можно научиться. Раскачать насмотренность и генерацию идей, в результате чего образуются новые нейронные связи, новые возможности.

Заменит ли искусственный интеллект специалистов?

Постепенно заменит, но за нейросетями должен быть администратор. Повторюсь, нейросети обладают только той информацией, которая закинута к ним, в интернет.

Но суть в том, что эту информацию важно правильно «вытащить», а для этого нужны специалисты, которые понимают, какую логику нужно использовать для того, чтобы заработал искусственный интеллект так, как нужно работодателю.



Поэтому люди, которые разбираются с нейросетями, будут всё более востребованы. Многие работодатели уже сейчас доплачивают таким специалистами, так как видят перспективу экономии в будущем.



Эта тенденция только усиливается. Поэтому нейросети нужно изучать. И делать это нужно как можно скорее, потому что нейросети развиваются очень быстро. Если сравнить ChatGPT два года назад и сейчас, то мы увидим колоссальную разницу. Там сейчас огромное количество функций. И те люди, которые начинали в начале съедать это большое яблоко, они изучают новое от анонса к анонсу. А люди, которые только сейчас приходят, они встают в очередь. Невозможно сразу объять необъятное.

