Цветные МРТ-снимки и специальный газ: как три девушки-ученые разрабатывают новый метод обнаружения рака легких

Саша: Смотрите: обычно на МРТ-снимке легкие у нас черные, а мы хотим, чтобы они были яркими, чтобы можно было различить их структуру. Сейчас мы в стадии преклиники, поэтому опыты проводим на мышах, отсюда «МРТ легких мышей» в названии. А «гиперполяризованный контрастный агент» — это просто газ, безопасный и нетоксичный, который человек вдохнет, и легкие будут подсвечены на томографии.



— А зачем это вообще нужно? Нынешних возможностей томографии недостаточно?



Дудари: Это дает огромный буст к информативности. Сейчас при магнитно-резонансной томографии мы можем увидеть лишь распределение воды в организме. В идеале мы хотим наблюдать динамику отдельных молекул на каждом этапе: как они попадают в организм, во что превращаются. Это про большие возможности для медицины и человечества: если мы преуспеем, то сможем диагностировать рак и другие патологические процессы на зачаточной стадии.

