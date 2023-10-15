Осеннее гало заметили жители Новосибирска — как связаны красивое природное явление и грязный воздух

Днем 15 октября над Новосибирском заметили солнечное гало. Фото очевидцы опубликовали в паблике «Ревизорро Новосибирск» во «ВКонтакте».
Как рассказал НГС астроном Олег Кашин, гало считается зимним явлением и появляется из-за морозов. В редких случаях гало бывает и в другие времена года.
— Дело в оптических свойствах среды, через которую проходит свет с дальнейшим визуальным эффектом. Природа этого явления и зимнего гало разная, а оптическое проявление схожее, — рассказал астроном Олег Кашин.
Как мы писали ранее, гало может появляться из-за грязного воздуха. По данным «Яндекса», качество воздуха оценивается как хорошее.
Ранее НГС изучил данные трех популярных сервисов, чтобы понять, чего ждать от погоды новосибирцам на следующей неделе. Придется часто смотреть прогноз и не забывать брать с собой зонтик.