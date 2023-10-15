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Осеннее гало заметили жители Новосибирска — как связаны красивое природное явление и грязный воздух

Зимой гало появляется из-за морозов

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В теплое время года гало можно встретить редко

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Днем 15 октября над Новосибирском заметили солнечное гало. Фото очевидцы опубликовали в паблике «Ревизорро Новосибирск» во «ВКонтакте».

Как рассказал НГС астроном Олег Кашин, гало считается зимним явлением и появляется из-за морозов. В редких случаях гало бывает и в другие времена года.

— Дело в оптических свойствах среды, через которую проходит свет с дальнейшим визуальным эффектом. Природа этого явления и зимнего гало разная, а оптическое проявление схожее, — рассказал астроном Олег Кашин.

Как мы писали ранее, гало может появляться из-за грязного воздуха. По данным «Яндекса», качество воздуха оценивается как хорошее.

Качество воздуха оценивается как хорошее

Качество воздуха оценивается как хорошее

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Ранее НГС изучил данные трех популярных сервисов, чтобы понять, чего ждать от погоды новосибирцам на следующей неделе. Придется часто смотреть прогноз и не забывать брать с собой зонтик.

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Солнечное галоСолнцеНовосибирск
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