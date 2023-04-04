Над Новосибирском пройдет один из самых ярких метеорных потоков весеннего неба — когда и где смотреть

В Новосибирской области с 16 апреля можно будет наблюдать метеорный поток Лириды. Он достигнет своего максимума 22 апреля.
— Это один из ярких метеорных потоков, который мы можем наблюдать в весенний период, он связан с кометой Тэтчера. Комета — это глыба пыли вперемешку со льдом. Когда лед тает, он улетучивается из кометы, превращается в хвост и образует рой пыли и льдинок, дрейфующих в пространстве. Каждый апрель Земля проходит сквозь этот рой с 16 по 25 апреля, — рассказал НГС сотрудник Новосибирского планетария Андрей Никифоров.
22 апреля произойдет максимум метеорного потока — это когда можно за один час заметить более 18 метеоров. По словам Андрея Никифирова, лучше всего наблюдать за звездопадом вдали от городских огней, примерно в 2–4 часа ночи.
— Смотреть стоит на восток, где будет одна из самых ярких звезд весенней ночи — Вега. По ней можно будет сориентироваться. Грубо говоря, смотрим на самую яркую звезду на востоке, и это будет созвездие Лира, — посоветовал Андрей Никифоров, — Метеорные потоки — не самые редкие явления, но Лириды бывают раз в году. Это один из самых интересных метеорных потоков весеннего неба.
В прошлом году НГС показывал впечатляющие снимки того, как над Новосибирском пролетела ракета-носитель «Союз 2.1а» с кораблем. Пролетевший аппарат удалось снять фотографу НГС.