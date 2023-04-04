Над Новосибирском пройдет один из самых ярких метеорных потоков весеннего неба — когда и где смотреть

В Новосибирской области с 16 апреля можно будет наблюдать метеорный поток Лириды. Он достигнет своего максимума 22 апреля.



— Это один из ярких метеорных потоков, который мы можем наблюдать в весенний период, он связан с кометой Тэтчера. Комета — это глыба пыли вперемешку со льдом. Когда лед тает, он улетучивается из кометы, превращается в хвост и образует рой пыли и льдинок, дрейфующих в пространстве. Каждый апрель Земля проходит сквозь этот рой с 16 по 25 апреля, — рассказал НГС сотрудник Новосибирского планетария Андрей Никифоров.