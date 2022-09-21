С Байконура на орбиту отправилась ракета-носитель: фотограф НГС запечатлел полет
Увидеть её можно было в районе села Ленинское
Вечером 21 сентября над Новосибирском пролетела ракета-носитель «Союз 2.1а» с кораблем. Пролетевший аппарат удалось запечатлеть фотографу НГС Александру Ощепкову.
Он сфотографировал «Союз» примерно в 21 час в районе села Ленинское.
— Корабль «К. Э. Циолковский» («Союз МС-22») успешно выведен на околоземную орбиту. Ракета-носитель «Союз 2.1-а» стартовала в 16:54:49 по Москве, — сообщили в Роскосмосе.
Примерно через три часа корабль должен пристыковаться к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС. Экипаж корабля состоит из 3-х человек: Сергея Прокопьева (Роскосмос), Дмитрия Петелина (Роскосмос) и Фрэнка Рубио (NASA). Это четвёртый российский запуск к МКС в 2022 году.
Это не первый раз, когда над Новосибирской областью пролетала ракета. В октябре 2021 года необычный летающий объект заметили над Евсино.