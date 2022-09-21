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С Байконура на орбиту отправилась ракета-носитель: фотограф НГС запечатлел полет

Увидеть её можно было в районе села Ленинское

Фотография сделана в примерно в 21:00

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Вечером 21 сентября над Новосибирском пролетела ракета-носитель «Союз 2.1а» с кораблем. Пролетевший аппарат удалось запечатлеть фотографу НГС Александру Ощепкову.

Он сфотографировал «Союз» примерно в 21 час в районе села Ленинское.

— Корабль «К. Э. Циолковский» («Союз МС-22») успешно выведен на околоземную орбиту. Ракета-носитель «Союз 2.1-а» стартовала в 16:54:49 по Москве, — сообщили в Роскосмосе.

Примерно через три часа корабль должен пристыковаться к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС. Экипаж корабля состоит из 3-х человек: Сергея Прокопьева (Роскосмос), Дмитрия Петелина (Роскосмос) и Фрэнка Рубио (NASA). Это четвёртый российский запуск к МКС в 2022 году.

Корабль должен пристыковаться к МКС

Корабль должен пристыковаться к МКС

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Корабль стартовал с Байконура

Корабль стартовал с Байконура

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Это не первый раз, когда над Новосибирской областью пролетала ракета. В октябре 2021 года необычный летающий объект заметили над Евсино.

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