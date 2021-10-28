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«Объект начал снижаться и исчез из виду за лесом»: утром над Евсино пролетела ракета-носитель

В планетарии рассказали, что это была за ракета

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Летящий объект заметили в 7 часов утра

Летящий объект заметили в 7 часов утра

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Ракета-носитель «Союз-2.1а» пролетела над Новосибирской областью

Утром 28 октября над деревней Евсино в Искитимском районе заметили необычный летящий объект. Его удалось заснять местному жителю Сергею Попову примерно в 7:15.

— Могу ошибиться на пару минут, но в 7:15, выходя на работу, обратил внимание на этот объект. Каких-либо звуков от него не было слышно. По визуальным ощущениям объект был достаточно близко. Какое-то время летел горизонтально, потом начал снижаться и исчез из виду за лесным массивом на окраине деревни, — рассказал читатель НГС.

Оказалось, что пролетевший объект — ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-18». Её запустили сегодня в 7:00 по новосибирскому времени с космодрома Байконур. Об этом сообщает сайт «Роскосмоса».

По словам сотрудника Большого новосибирского планетария Олега Кашина, сегодня удачная погода для наблюдения за полетом:

— По Москве пуск был в три часа ночи, соответственно, в Новосибирске 7 часов утра. Когда там пуск происходит, минут через 7 над нашим регионом корабль уже появляется в пределах видимости. Поэтому тут совпадает время, южное направление и форма. Само изображение в небе — немножко кометообразное, с хвостиком, оно не похоже на МКС или природные явления. Это был пуск, и здорово, что была хорошая погода, и его наблюдали, — объяснил Олег Кашин. — Могу сказать, что любители астрономии следят за такими событиями. Это был грузовой корабль — он непилотируемый, а когда выходят пилотируемые корабли, можно увидеть «эффект медузы». Там система двигателей получается красивый эффект завитков медузы. Очень удобно наблюдать в предрассветные часы, когда объект подсвечивается солнцем.

Олег Кашин добавил, что за Международной космической станцией можно следить с помощью специального приложения на телефоне.

— В любое время вы будете знать, где находится международная станция. Когда она будет пролетать в условиях видимости над нашим регионом, то вы с большой точностью можете сказать не только время, но и направление, откуда она вылетит.

В марте новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал фотографии пуска ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Байконур. За неделю до этого появились снимки с установки этой ракеты на стартовый стол. 5 кадров вблизи можно посмотреть здесь.

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МКСкосмосполетыракета
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