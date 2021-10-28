«Объект начал снижаться и исчез из виду за лесом»: утром над Евсино пролетела ракета-носитель

Утром 28 октября над деревней Евсино в Искитимском районе заметили необычный летящий объект. Его удалось заснять местному жителю Сергею Попову примерно в 7:15.

— Могу ошибиться на пару минут, но в 7:15, выходя на работу, обратил внимание на этот объект. Каких-либо звуков от него не было слышно. По визуальным ощущениям объект был достаточно близко. Какое-то время летел горизонтально, потом начал снижаться и исчез из виду за лесным массивом на окраине деревни, — рассказал читатель НГС.



Оказалось, что пролетевший объект — ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-18». Её запустили сегодня в 7:00 по новосибирскому времени с космодрома Байконур. Об этом сообщает сайт «Роскосмоса».