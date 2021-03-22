Слава Степанов опубликовал кадры с запуска ракеты «Союз-2» на Байконуре

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал фотографии пуска ракеты-носителя « Союз-2 » с космодрома Байконур.

— Дождливый пуск РН «Союз-2» с космодрома Байконур. Это первый коммерческий пуск компании «Главкосмос Пусковые Услуги», — написал Слава Степанов у себя в соцсетях.

Он уточнил, что пуск прошел сегодня, 22 марта, около 4 часов назад.