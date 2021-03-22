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Слава Степанов опубликовал кадры с запуска ракеты «Союз-2» на Байконуре

Пуск прошел под дождем — на фото попали красивые блики

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Во время пуска ракеты шел <nobr class="_">дождь —</nobr> из-за этого на фото появились красивые блики

Во время пуска ракеты шел дождь — из-за этого на фото появились красивые блики

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Новосибирец снял пуск ракеты-носителя «Союз-2» 22 марта 2021 года на Байконуре

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал фотографии пуска ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Байконур.

— Дождливый пуск РН «Союз-2» с космодрома Байконур. Это первый коммерческий пуск компании «Главкосмос Пусковые Услуги», — написал Слава Степанов у себя в соцсетях.

Он уточнил, что пуск прошел сегодня, 22 марта, около 4 часов назад.

На прошлой неделе мы публиковали снимки Славы Степанова с установки этой ракеты на стартовый стол. 5 кадров вблизи можно посмотреть здесь.

«Союз-2.1а»&nbsp;—&nbsp;российская&nbsp;ракета-носитель, предназначена для запусков различных космических аппаратов, в том числе кораблей и спутников военного назначения

«Союз-2.1а» — российская ракета-носитель, предназначена для запусков различных космических аппаратов, в том числе кораблей и спутников военного назначения

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Длина «Союза-2» —&nbsp;<nobr class="_">46,3&nbsp;м</nobr>,&nbsp;стартовая <nobr class="_">масса —</nobr>&nbsp;<nobr class="_">306–313 т</nobr>

Длина «Союза-2» — 46,3 м, стартовая масса — 306–313 т

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«Главкосмос Пусковые Услуги», для которой делал снимки Слава Степанов, входит в Роскосмос.

Трансляция с запуском ракеты «Союз-2» сегодня также шла на сайте Роскосмоса. Ракета-носитель отправилась на орбиту с разгонным блоком «Фрегат» и 38 иностранными космическими аппаратами.

В декабре Слава Степанов сделал снимки Эвенкии, на территории которой располагается географический центр России, плато Путорана, а также место падения Тунгусского метеорита. На снимках запечатлена природа этого загадочного места и непроходимая тайга, которая простирается на сотни километров.

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Казахстанкосмосракета
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