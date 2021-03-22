Слава Степанов опубликовал кадры с запуска ракеты «Союз-2» на Байконуре

Новосибирец снял пуск ракеты-носителя «
Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал фотографии пуска ракеты-носителя «
— Дождливый пуск РН «Союз-2» с космодрома Байконур. Это первый коммерческий пуск компании «Главкосмос Пусковые Услуги», — написал Слава Степанов у себя в соцсетях.
Он уточнил, что пуск прошел сегодня, 22 марта, около 4 часов назад.
На прошлой неделе мы публиковали снимки Славы Степанова с установки этой ракеты на стартовый стол.
«Главкосмос Пусковые Услуги», для которой делал снимки Слава Степанов, входит в Роскосмос.
Трансляция с запуском ракеты «Союз-2» сегодня также шла на сайте Роскосмоса. Ракета-носитель отправилась на орбиту с разгонным блоком «Фрегат»
В декабре Слава Степанов сделал снимки Эвенкии, на территории которой располагается географический центр России, плато Путорана, а также место падения Тунгусского метеорита. На снимках запечатлена природа этого загадочного места и непроходимая тайга, которая простирается на сотни километров.