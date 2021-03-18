18 марта четверг
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 8/10
usd 73.10
eur 86.97
Тема дняВ городе вводят сетевые поездки: список маршрутов

Все новости

Все новости

Фотограф из Новосибирска сфотографировал установку ракеты-носителя на Байконуре — 5 кадров вблизи

На фото видно, как ракету подвозят к стартовому столу

838
6Обсудить

Поделиться

Установка ракеты на стартовом столе&nbsp;

Установка ракеты на стартовом столе 

Поделиться

Новосибирский фотограф запечатлел установку ракеты-носителя «Союз-2»

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал фотографии установки на стартовый стол ракеты-носителя «Союз-2.1а» на Байконуре.

Как указал у себя в соцсетях автор, фото сделаны вчера, 17 марта.

— Вывоз РН «Союз-2.1а» из МИКа и установка на стартовом столе. Космодром Байконур, — написал Слава Степанов.

МИК — монтажно-испытательный корпус. Оттуда ракета по железнодорожным или автодорожным подъездным путям доставляется и устанавливается в вертикальном положении на пусковом столе (стартовой платформе). Позже оттуда ракета стартует.

К стартовому столу ракету доставляют из МИКа

К стартовому столу ракету доставляют из МИКа

Поделиться

«Союз-2.1а»&nbsp;—&nbsp;российская&nbsp;ракета-носитель, предназначена для запусков различных космических аппаратов, в том числе кораблей и спутников военного назначения

«Союз-2.1а» — российская ракета-носитель, предназначена для запусков различных космических аппаратов, в том числе кораблей и спутников военного назначения

Поделиться

Пуски ракет-носителей серии «<nobr class="_">Союз-2</nobr>» осуществляются&nbsp;с космодрома&nbsp;Байконур в Казахстане, космодрома&nbsp;Плесецк в Архангельской области и космодрома&nbsp;Восточный в Амурской области&nbsp;

Пуски ракет-носителей серии «Союз-2» осуществляются с космодрома Байконур в Казахстане, космодрома Плесецк в Архангельской области и космодрома Восточный в Амурской области 

Поделиться

Длина «Союза-2» — <nobr class="_">46,3&nbsp;м</nobr>,&nbsp;стартовая масса —&nbsp;<nobr class="_">306–313 т</nobr>

Длина «Союза-2» — 46,3 м, стартовая масса — 306–313 т

Поделиться

Недавно новосибирский фотограф и видеограф Станислав Ражев сделал двухминутный ролик со стройки новой ледовой арены в Новосибирске. На видео он сравнивает кадры 2019 года с сегодняшним днем — посмотреть можно здесь.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Казахстанкосмосфото
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...