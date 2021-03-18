Фотограф из Новосибирска сфотографировал установку ракеты-носителя на Байконуре — 5 кадров вблизи

Новосибирский фотограф запечатлел установку ракеты-носителя «
Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал фотографии установки на стартовый стол ракеты-носителя «
Как указал у себя в соцсетях автор, фото сделаны вчера,
— Вывоз РН «
МИК — монтажно-испытательный корпус. Оттуда ракета по железнодорожным или автодорожным подъездным путям доставляется и устанавливается в вертикальном положении на пусковом столе (стартовой платформе). Позже оттуда ракета стартует.
Недавно новосибирский фотограф и видеограф Станислав Ражев сделал двухминутный ролик со стройки новой ледовой арены в Новосибирске. На видео он сравнивает кадры 2019 года с сегодняшним днем — посмотреть можно здесь.