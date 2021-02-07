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Как сейчас выглядит ЛДС? Новосибирец снял стройку ледовой арены с высоты птичьего полета

Ледовую арену обещают достроить к лету 2022 года

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Рядом с ареной строят подъездные пути, станцию метро «Спортивная», поверхностный водоотвод, а также пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста

Рядом с ареной строят подъездные пути, станцию метро «Спортивная», поверхностный водоотвод, а также пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста

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Новосибирец снял стройку ЛДС с высоты птичьего полета

Новосибирский фотограф и видеограф Станислав Ражев сделал двухминутный ролик со стройки новой ледовой арены в Новосибирске.

На видео он сравнивает кадры 2019 года с сегодняшним днем.

«Доехал до Горской, поснимал ЛДС. Чуть больше 1,5 лет прошло с момента начала строительства новой ледовой арены в Новосибирске, и с виду можно сказать, что сделано уже около половины работ. С таким темпом к осени 2022-го будет красиво. На молодежном чемпионате мира — 2023 поболеем за наших!» — указал в описании к ролику автор.

Сейчас объект готов на 35%, а сдать его обещают раньше намеченного срока — летом 2022 года. Здесь мы публиковали 7 завораживающих кадров со стройки ЛДС от Славы Степанова.

Ледовую арену в Новосибирске строят к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. Первые сваи для ледовой арены забили в сентябре 2019 года. До этого Минстрой долго не мог найти подрядчика для строительства. На спортивное здание власти были готовы потратить до 5,7 миллиарда рублей.

20 мая стало известно, что в качестве подрядчика выбрали московскую компанию «Элинальфа» — она работает над проектами в Москве, Подмосковье, Пермском, Ставропольском и Красноярском краях, Смоленской, Ярославской и Ленинградской областях. Кроме спортивных сооружений, компания строит административные здания, гостиницы, общежития, энергетические центры и многоквартирные дома.

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