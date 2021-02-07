Как сейчас выглядит ЛДС? Новосибирец снял стройку ледовой арены с высоты птичьего полета

Новосибирский фотограф и видеограф Станислав Ражев сделал двухминутный ролик со стройки новой ледовой арены в Новосибирске.



На видео он сравнивает кадры 2019 года с сегодняшним днем.

«Доехал до Горской, поснимал ЛДС. Чуть больше 1,5 лет прошло с момента начала строительства новой ледовой арены в Новосибирске, и с виду можно сказать, что сделано уже около половины работ. С таким темпом к осени 2022-го будет красиво. На молодежном чемпионате мира — 2023 поболеем за наших!» — указал в описании к ролику автор.