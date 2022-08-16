Институт гидродинамики СО РАН создаст оборудование для экспериментальной станции СКИФа за 1,1 миллиарда

Ранее Институт катализа СО РАН подписал соглашение с АО «Концерн Титан-2» на строительство ЦКП «СКИФ». Стоимость работ составит 5,8 млрд. руб., работы должны быть завершены к маю 2023 года. В контракт включено строительство части зданий ЦКП «СКИФ», которые необходимы для запуска инжекционного комплекса к концу 2023 года.

