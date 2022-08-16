Институт гидродинамики СО РАН создаст оборудование для экспериментальной станции СКИФа за 1,1 миллиарда
Работы должны быть завершены к концу 2024 года
Заключены два госконтракта на создание оборудования для экспериментальной станции «Быстропротекающие процессы» центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»).
Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского Отделения Российской академии наук (СО РАН) заказал контракт, его исполнитель — Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН
Как сообщает пресс-служба СКИФа, общая стоимость контрактов составила 1,1 млрд руб, исполнитель был выбран в рамках конкурсной процедуры.
В рамках соглашения Институт гидродинамики СО РАН должен создать «под ключ» оборудование экспериментальной станции до декабря 2024 года. В работы, которые он должен выполнить, входит разработка, изготовление, монтаж, шефмонтаж и шефналадка. Часть оборудование будет расположена в экспериментальном зале, другая — в отдельном здании. Из-за этого работы были разделены на два контракта.
Уточняется, что институт должен выступить интегратором — для проведения работ он будет использовать как собственные ресурсы, так и привлекать специалистов из других организаций, например, Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН, Российского Федерального Ядерного Центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е. И. Забабахина и других предприятий.
Проект СКИФ создан в 2018 году по поручению Владимира Путина. Застройщик ЦКП «СКИФ» — Институт катализа имени Г. К. Борескова СО РАН. Генподрядчик — строительный холдинг «Титан-2». Изготовлением и запуском оборудования занимается Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН.
Ранее Институт катализа СО РАН подписал соглашение с АО «Концерн Титан-2» на строительство ЦКП «СКИФ». Стоимость работ составит 5,8 млрд. руб., работы должны быть завершены к маю 2023 года. В контракт включено строительство части зданий ЦКП «СКИФ», которые необходимы для запуска инжекционного комплекса к концу 2023 года.