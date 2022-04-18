Новосибирский институт подписал контракт на основной этап строительства СКИФ — на это потратят
5,8 млрд рублей
Работы хотят завершить к маю
Институт катализа Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) и АО «Концерн Титан-2» подписали госконтракт на строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Цена контракта составила
— В настоящий контракт включено строительство части зданий ЦКП «СКИФ», которые необходимы для запуска инжекционного комплекса к концу
Завершить строительство и отделку корпуса стендов и испытаний планируют к маю
АО «Концерн Титан-2» также рассчитывает построить инженерные сети, три трансформаторные подстанции и завершить основные работы в корпусах инженерного обеспечения и электрохозяйства.
Проект СКИФ создан в 2018 году по поручению Владимира Путина. Застройщик ЦКП «СКИФ» — Институт катализа имени Г. К. Борескова СО РАН. Генподрядчик — строительный холдинг «Титан-2». Изготовлением и запуском оборудования занимается Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН.
АО «Концерн Титан-2» — холдинг, объединяющий пять основных организаций, которые ведут сооружение объектов ядерной и тепловой энергетики, нефтегазовой и химической промышленности, строят аэродромы, причалы, жилые комплексы, дороги и многое другое. Генеральный директор холдинга — Григорий Нагинский. Выручка холдинга за
В сентябре НГС разбирался, что представят из себя Центр коллективного пользования «СКИФ» и первый в мире источник синхротронного излучения поколения 4+, а также не опасны ли они.