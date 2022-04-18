Новосибирский институт подписал контракт на основной этап строительства СКИФ — на это потратят 5,8 млрд рублей

Институт катализа Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) и АО «Концерн Титан-2» подписали госконтракт на строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Цена контракта составила 5,8 миллиарда рублей, работы хотят завершить к маю 2023 года . Об этом сообщили в пресс-службе СКИФа.

— В настоящий контракт включено строительство части зданий ЦКП «СКИФ», которые необходимы для запуска инжекционного комплекса к концу 2023 года . В этом комплексе происходит формирование пучка электронов с нужными параметрами. Потом будет заключен следующий контракт, куда будут входить все оставшиеся работы по созданию инфраструктуры ЦКП «СКИФ» в соответствии с рабочей документацией, в том числе ввод всего объекта в эксплуатацию, — передает пресс-служба слова директора Института катализа СО РАН, академика РАН Валерия Бухтиярова.