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Новосибирский институт подписал контракт на основной этап строительства СКИФ — на это потратят 5,8 млрд рублей

Работы хотят завершить к маю 2023 года

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Госконтракт на строительство ЦКП «СКИФ» подписали Институт катализа СО РАН и АО «Концерн Титан-2»

Госконтракт на строительство ЦКП «СКИФ» подписали Институт катализа СО РАН и АО «Концерн Титан-2»

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Институт катализа Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) и АО «Концерн Титан-2» подписали госконтракт на строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Цена контракта составила 5,8 миллиарда рублей, работы хотят завершить к маю 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе СКИФа.

— В настоящий контракт включено строительство части зданий ЦКП «СКИФ», которые необходимы для запуска инжекционного комплекса к концу 2023 года. В этом комплексе происходит формирование пучка электронов с нужными параметрами. Потом будет заключен следующий контракт, куда будут входить все оставшиеся работы по созданию инфраструктуры ЦКП «СКИФ» в соответствии с рабочей документацией, в том числе ввод всего объекта в эксплуатацию, — передает пресс-служба слова директора Института катализа СО РАН, академика РАН Валерия Бухтиярова.

Завершить строительство и отделку корпуса стендов и испытаний планируют к маю 2023 года. К этому же сроку должны быть возведены стены и перекрытия здания инжектора.

АО «Концерн Титан-2» также рассчитывает построить инженерные сети, три трансформаторные подстанции и завершить основные работы в корпусах инженерного обеспечения и электрохозяйства.

Проект СКИФ создан в 2018 году по поручению Владимира Путина. Застройщик ЦКП «СКИФ» — Институт катализа имени Г. К. Борескова СО РАН. Генподрядчик — строительный холдинг «Титан-2». Изготовлением и запуском оборудования занимается Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН.

АО «Концерн Титан-2» — холдинг, объединяющий пять основных организаций, которые ведут сооружение объектов ядерной и тепловой энергетики, нефтегазовой и химической промышленности, строят аэродромы, причалы, жилые комплексы, дороги и многое другое. Генеральный директор холдинга — Григорий Нагинский. Выручка холдинга за 2021 год составила 59,5 миллиарда рублей.

В сентябре НГС разбирался, что представят из себя Центр коллективного пользования «СКИФ» и первый в мире источник синхротронного излучения поколения 4+, а также не опасны ли они.

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