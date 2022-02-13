«Сумасшедший проект»: как строился главный планетарий Сибири и зачем туда ехать любителям селфи

Для строительства предлагали пять участков. В итоге выбрали место на самой высокой южной точке Новосибирска, где высота над уровнем моря составляет 155 метров. Решение объяснили тем, что здесь меньше всего засвеченность неба, поэтому с этой точки удобно наблюдать за звездами.



— Мы как архитекторы с этим местом не соглашались сначала. Бизнес стал делать расчеты и сказал, что не будет участвовать, потому что это провальная площадка и никогда работать не будет. Мне один девелопер сказал: «Это — сумасшедший проект», и пальцем у виска покрутил. Скепсис был. Но на 70 километров с парка наблюдается простор. И когда дети приходят внутрь этого купола, смотрят это путешествие и выходят со «станции» на этот простор, то у них ощущение, что они прилетели из космоса на Землю. У них от этого крышу срывает, они начинают бегать, носиться, — перечисляет архитектор.