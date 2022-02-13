«Сумасшедший проект»: как строился главный планетарий Сибири и зачем туда ехать любителям селфи

10 лет назад на Ключ-Камышенском плато в Новосибирске открылся планетарий — самый большой за Уралом и один из крупнейших в России. Его строительство могло сорваться из-за финансового кризиса в 2008 году, а само здание пришлось сделать меньше, чем планировали. Несмотря на сложности, 8 февраля 2012 года планетарий начал работу. К годовщине НГС решил вспомнить историю объекта, который считали безнадежным, но теперь его посещают тысячи школьников.
«Космическая колония» на высоте в 155 метров
Идея создания астрофизического центра в Новосибирске возникла в 2006 году. Инициатором создания стал директор детской студии телевидения «Старая мельница» Леонид Сикарук, идею поддержал мэр Владимир Городецкий. Проект здания разработал архитектор Игорь Поповский.
— Была разработана концепция всей территории. Была идея объекта, растущего, как космическая колония. И планетарий был где-то в два раза больше, чем существующий. Мы начали делать это решение, но в результате кризиса мы были вынуждены сократить объект в два раза. Были моменты, когда главные функциональные единицы — сам планетарий, диаметр купола 16 метров — хотели уменьшить, — вспоминает архитектор НГС.
Несмотря на сокращение площади планетария, основные объекты удалось сохранить. Сейчас она составляет почти 2500 квадратных метров, территория вместе с парком — 33 гектара.
Игорь Поповский — преподаватель Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, член Союза архитекторов России. Член комиссии градостроительного совета Новосибирска по нормативам и общественным пространствам.
Стоимость строительства вместе с оборудованием составила 360 миллионов рублей. Средства выделили из федерального, областного и муниципального бюджетов. Авторы идеи надеялись, что планетарий появится в Новосибирске к 2008 году, когда ожидалось солнечное затмение.
— Разработка началась в 2006 году, потому что хотели успеть к затмению. Конечно, это было нереально по ряду причин. После концепцию мы утверждали на президиуме Горсовета, чтобы получить бюджетное финансирование на объект. Доказали, получили деньги на проектирование. Сделали проект. А в следствие кризиса 2008 года была опасность, что планетарий вообще не построится. Тогда команда, которая работала с объектом, смогла сделать так, что объект попал в мероприятия к 50-летию полета Юрия Гагарина в космос, и мы смогли получить федеральное финансирование. Получился объект из трех бюджетов, — объяснил Игорь Поповский.
Для строительства предлагали пять участков. В итоге выбрали место на самой высокой южной точке Новосибирска, где высота над уровнем моря составляет 155 метров. Решение объяснили тем, что здесь меньше всего засвеченность неба, поэтому с этой точки удобно наблюдать за звездами.
— Мы как архитекторы с этим местом не соглашались сначала. Бизнес стал делать расчеты и сказал, что не будет участвовать, потому что это провальная площадка и никогда работать не будет. Мне один девелопер сказал: «Это — сумасшедший проект», и пальцем у виска покрутил. Скепсис был. Но на 70 километров с парка наблюдается простор. И когда дети приходят внутрь этого купола, смотрят это путешествие и выходят со «станции» на этот простор, то у них ощущение, что они прилетели из космоса на Землю. У них от этого крышу срывает, они начинают бегать, носиться, — перечисляет архитектор.
Территория и планетарий на ней рассматривались как «космическая колония». Купол самого здания напоминает планету, два шара, которые находятся по бокам — ее спутники, а красная полоса — орбиту.
Для строительства вынесли 5 километров электросетей и прочие коммуникации, рядом обустроили террасный парк, построили трансформаторную подстанцию и ливневую канализацию.
— В апреле 2012 года был день планетария, — вспоминает Игорь Поповский. — Приехало 3600 человек. Была мерзкая погода, ветреная, сырая. Там такая толпа народа, с детьми. Я просто был потрясен. Все парковки забиты. Это было для меня потрясением. Место оказалось удачным. Это, я считаю, феномен. Планетарий развивался не благодаря, а вопреки.
Концерты и съемки фильмов
За 10 лет в планетарии штат сотрудников увеличился с 3 до 70 человек. 25 из них — педагогические работники. Всего на занятия планетария ходит 1200 детей — всё начиналось с 50. Не все они проходят на территории самого здания: из-за недостатка места часть проводят на базе школ.
— 10 лет — много это или мало? Для нас, сотрудников, которые с «кирпичей» здесь работали, показалось таким объемным, завершенным первым циклом. Раньше было три программы, сейчас — 32. Для детей от 4 до 17 лет включительно есть четыре основные направленности — техническая, художественная, естественно-научная, подготовка олимпиадных задач по астрономии, по физике, умение делать астрофотографии, — с гордостью говорит директор планетария Татьяна Белоусова.
По словам руководителя, план мероприятий, которые проводят для школьников, расписан на год вперед. По будням для детей проводят экскурсии, лекции и практикумы. Все согласовано с департаментом образования, к которому относится планетарий. В выходные дни проводят платные программы для детей и взрослых, а также концерты. Средства от них идут на покупку оборудования и зарплату сотрудникам.
В фильмотеке планетария сейчас 50 фильмов. Один из них — «Путешествие по Солнечной системе» от Донецкого планетария — показывают с 2014 года. Как объяснила Татьяна Белоусова, это связано с тем, что он пользуется популярностью у посетителей.
При этом фильмотека обновляется. Так, с этого года в программу включили фильм Московского планетария «Разноцветная вселенная», в котором рассказывают о том, как свет от звезд и других объектов помогает изучать космос. Демонстрировать большое количество зарубежных фильмов не получается из-за их высокой стоимости.
Башня для экспериментов и красивые камни
За 10 лет на территории парка и рядом со зданием установили арт-объекты: на въезде посетителей «встречает» металлический робот, рядом со входом стоит макет лунохода. Также в парке есть самые большие солнечные часы в Сибири, за работой которых можно наблюдать в ясную погоду.
Здесь же возвышается башня Фуко, внутри нее — маятник, с помощью которого посетителям демонстрируют суточное вращение Земли.
На первом этаже стоят стеллажи с коллекцией камней. Многим из них — миллионы лет. На втором, рядом в самим залом, стоят аппараты, с помощью которых можно показывать физические эксперименты. Также здесь есть коллекция осколков метеоритов (в том числе Челябинского, который упал в 2013 году).
Что будет дальше
На десятилетие планетария в Новосибирск собирались приехать космонавты, но их визит перенесли на апрель из-за эпидемиологической ситуации. Также в этом году в планетарии пройдет международный фестиваль полнокупольных программ. Учреждение получило грант на проведение от президента.
— Миллион человек посетило планетарий за 10 лет. 180 000 школьников посетили уроки астрономии, это два класса в день. 10 космонавтов приезжало в это здание, проводили лекции и встречи. Проводились викторины. Прямо скажу, что мне бы хотелось, чтобы в Новосибирске объекты такого характера, связанные с наукой, появлялись чаще, — заявил НГС Игорь Поповский.
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