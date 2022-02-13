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«Сумасшедший проект»: как строился главный планетарий Сибири и зачем туда ехать любителям селфи

Строительство растянулось из-за проблем с финансированием, а площадь пришлось сократить в два раза

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8 февраля Новосибирскому планетарию исполнилось 10 лет

8 февраля Новосибирскому планетарию исполнилось 10 лет

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10 лет назад на Ключ-Камышенском плато в Новосибирске открылся планетарий — самый большой за Уралом и один из крупнейших в России. Его строительство могло сорваться из-за финансового кризиса в 2008 году, а само здание пришлось сделать меньше, чем планировали. Несмотря на сложности, 8 февраля 2012 года планетарий начал работу. К годовщине НГС решил вспомнить историю объекта, который считали безнадежным, но теперь его посещают тысячи школьников.

«Космическая колония» на высоте в 155 метров


На территории парка в 33 гектара находятся научные и арт-объекты, которые могут приглянуться любителям селфи

На территории парка в 33 гектара находятся научные и арт-объекты, которые могут приглянуться любителям селфи

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Идея создания астрофизического центра в Новосибирске возникла в 2006 году. Инициатором создания стал директор детской студии телевидения «Старая мельница» Леонид Сикарук, идею поддержал мэр Владимир Городецкий. Проект здания разработал архитектор Игорь Поповский.

— Была разработана концепция всей территории. Была идея объекта, растущего, как космическая колония. И планетарий был где-то в два раза больше, чем существующий. Мы начали делать это решение, но в результате кризиса мы были вынуждены сократить объект в два раза. Были моменты, когда главные функциональные единицы — сам планетарий, диаметр купола 16 метров — хотели уменьшить, — вспоминает архитектор НГС.

Несмотря на сокращение площади планетария, основные объекты удалось сохранить. Сейчас она составляет почти 2500 квадратных метров, территория вместе с парком — 33 гектара.

Игорь Поповский — преподаватель Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, член Союза архитекторов России. Член комиссии градостроительного совета Новосибирска по нормативам и общественным пространствам.

На экскурсиях посетители могут познакомиться с работой научных приборов

На экскурсиях посетители могут познакомиться с работой научных приборов

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Стоимость строительства вместе с оборудованием составила 360 миллионов рублей. Средства выделили из федерального, областного и муниципального бюджетов. Авторы идеи надеялись, что планетарий появится в Новосибирске к 2008 году, когда ожидалось солнечное затмение.

Планетарий находится на высоте в 155 метров над уровнем моря

Планетарий находится на высоте в 155 метров над уровнем моря

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— Разработка началась в 2006 году, потому что хотели успеть к затмению. Конечно, это было нереально по ряду причин. После концепцию мы утверждали на президиуме Горсовета, чтобы получить бюджетное финансирование на объект. Доказали, получили деньги на проектирование. Сделали проект. А в следствие кризиса 2008 года была опасность, что планетарий вообще не построится. Тогда команда, которая работала с объектом, смогла сделать так, что объект попал в мероприятия к 50-летию полета Юрия Гагарина в космос, и мы смогли получить федеральное финансирование. Получился объект из трех бюджетов, — объяснил Игорь Поповский.

Дети ходят на занятия по естественным наукам и готовятся к олимпиадам

Дети ходят на занятия по естественным наукам и готовятся к олимпиадам

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Для строительства предлагали пять участков. В итоге выбрали место на самой высокой южной точке Новосибирска, где высота над уровнем моря составляет 155 метров. Решение объяснили тем, что здесь меньше всего засвеченность неба, поэтому с этой точки удобно наблюдать за звездами.

— Мы как архитекторы с этим местом не соглашались сначала. Бизнес стал делать расчеты и сказал, что не будет участвовать, потому что это провальная площадка и никогда работать не будет. Мне один девелопер сказал: «Это — сумасшедший проект», и пальцем у виска покрутил. Скепсис был. Но на 70 километров с парка наблюдается простор. И когда дети приходят внутрь этого купола, смотрят это путешествие и выходят со «станции» на этот простор, то у них ощущение, что они прилетели из космоса на Землю. У них от этого крышу срывает, они начинают бегать, носиться, — перечисляет архитектор.

В башне Фуко посетителям демонстрируют вращение Земли в течение суток

В башне Фуко посетителям демонстрируют вращение Земли в течение суток

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Территория и планетарий на ней рассматривались как «космическая колония». Купол самого здания напоминает планету, два шара, которые находятся по бокам — ее спутники, а красная полоса — орбиту.

Для строительства вынесли 5 километров электросетей и прочие коммуникации, рядом обустроили террасный парк, построили трансформаторную подстанцию и ливневую канализацию.

Зал под куполом рассчитан на 116 человек

Зал под куполом рассчитан на 116 человек

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— В апреле 2012 года был день планетария, — вспоминает Игорь Поповский. — Приехало 3600 человек. Была мерзкая погода, ветреная, сырая. Там такая толпа народа, с детьми. Я просто был потрясен. Все парковки забиты. Это было для меня потрясением. Место оказалось удачным. Это, я считаю, феномен. Планетарий развивался не благодаря, а вопреки.

Концерты и съемки фильмов

Башня обсерватории, в которой находится самый большой телескоп планетария, может вращаться. Это позволяет зафиксировать саму подзорную трубу и не передвигать ее

Башня обсерватории, в которой находится самый большой телескоп планетария, может вращаться. Это позволяет зафиксировать саму подзорную трубу и не передвигать ее

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За 10 лет в планетарии штат сотрудников увеличился с 3 до 70 человек. 25 из них — педагогические работники. Всего на занятия планетария ходит 1200 детей — всё начиналось с 50. Не все они проходят на территории самого здания: из-за недостатка места часть проводят на базе школ.

Посетителям показывают эксперимент с увеличительным стеклом, который показывает, что на Солнце нельзя смотреть невооруженным взглядом. Иначе можно получить ожог

Посетителям показывают эксперимент с увеличительным стеклом, который показывает, что на Солнце нельзя смотреть невооруженным взглядом. Иначе можно получить ожог

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— 10 лет — много это или мало? Для нас, сотрудников, которые с «кирпичей» здесь работали, показалось таким объемным, завершенным первым циклом. Раньше было три программы, сейчас — 32. Для детей от 4 до 17 лет включительно есть четыре основные направленности — техническая, художественная, естественно-научная, подготовка олимпиадных задач по астрономии, по физике, умение делать астрофотографии, — с гордостью говорит директор планетария Татьяна Белоусова.

Новый фильм о Вселенной от Московского планетария начали показывать в этом году

Новый фильм о Вселенной от Московского планетария начали показывать в этом году

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По словам руководителя, план мероприятий, которые проводят для школьников, расписан на год вперед. По будням для детей проводят экскурсии, лекции и практикумы. Все согласовано с департаментом образования, к которому относится планетарий. В выходные дни проводят платные программы для детей и взрослых, а также концерты. Средства от них идут на покупку оборудования и зарплату сотрудникам.

Через телескоп можно наблюдать за поверхностью Солнца. Иногда можно увидеть, как от звезды поднимается плазма — такое явление называется протуберанец

Через телескоп можно наблюдать за поверхностью Солнца. Иногда можно увидеть, как от звезды поднимается плазма — такое явление называется протуберанец

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В фильмотеке планетария сейчас 50 фильмов. Один из них — «Путешествие по Солнечной системе» от Донецкого планетария — показывают с 2014 года. Как объяснила Татьяна Белоусова, это связано с тем, что он пользуется популярностью у посетителей.

При этом фильмотека обновляется. Так, с этого года в программу включили фильм Московского планетария «Разноцветная вселенная», в котором рассказывают о том, как свет от звезд и других объектов помогает изучать космос. Демонстрировать большое количество зарубежных фильмов не получается из-за их высокой стоимости.

Башня для экспериментов и красивые камни

Эти солнечные часы — самые большие в Сибири

Эти солнечные часы — самые большие в Сибири

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За 10 лет на территории парка и рядом со зданием установили арт-объекты: на въезде посетителей «встречает» металлический робот, рядом со входом стоит макет лунохода. Также в парке есть самые большие солнечные часы в Сибири, за работой которых можно наблюдать в ясную погоду.

Здесь же возвышается башня Фуко, внутри нее — маятник, с помощью которого посетителям демонстрируют суточное вращение Земли.

Некоторые камни, которые представлены на выставке планетария, имеют причудливую форму

Некоторые камни, которые представлены на выставке планетария, имеют причудливую форму

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На первом этаже стоят стеллажи с коллекцией камней. Многим из них — миллионы лет. На втором, рядом в самим залом, стоят аппараты, с помощью которых можно показывать физические эксперименты. Также здесь есть коллекция осколков метеоритов (в том числе Челябинского, который упал в 2013 году).

Что будет дальше

Дети, которые ходят на занятия в планетарий, сделали макеты планет в масштабе в технике папье-маше

Дети, которые ходят на занятия в планетарий, сделали макеты планет в масштабе в технике папье-маше

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На десятилетие планетария в Новосибирск собирались приехать космонавты, но их визит перенесли на апрель из-за эпидемиологической ситуации. Также в этом году в планетарии пройдет международный фестиваль полнокупольных программ. Учреждение получило грант на проведение от президента.

На входе посетители могут увидеть розу ветров, изображенную прямо под ногами

На входе посетители могут увидеть розу ветров, изображенную прямо под ногами

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— Миллион человек посетило планетарий за 10 лет. 180 000 школьников посетили уроки астрономии, это два класса в день. 10 космонавтов приезжало в это здание, проводили лекции и встречи. Проводились викторины. Прямо скажу, что мне бы хотелось, чтобы в Новосибирске объекты такого характера, связанные с наукой, появлялись чаще, — заявил НГС Игорь Поповский.

Что еще почитать

В конце прошлого года в ЦУМе открылся научный музей, где можно проводить необычные эксперименты. Его посетила корреспондент НГС Елизавета Шаталова. Во время экскурсии ее облили жидким азотом, положили на гвозди и побили током. Она поделилась впечатлениями в своем репортаже.

Ранее новосибирец Илья Атапин открыл в квартире музей и выставил в нем антиквариат, который собирал 25 лет. На это мужчина потратил 3 миллиона рублей. Корреспондент НГС встретился с коллекционером и выяснил, в чем смысл проекта.

В Новосибирске восстанавливают американский самолет, который разбился в тундре в 1947 году. Как это происходит — читайте в материале Анны Богдановой.

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