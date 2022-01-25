Как в Новосибирске восстанавливают легендарный американский самолет, который почти 70 лет пролежал в тундре

С конца прошлого года в одном из ангаров новосибирского аэродрома Мочище начали восстанавливать американский самолет «дуглас», который пролежал на замерзшем болоте в таймырской тундре почти 70 лет. У самолета богатая история. Это легендарный «Борт Тюрикова», который потерпел крушение в 1947 году. Командир Максим Тюриков сумел посадить самолет так, что все пассажиры и члены экипажа остались целы. Правда, потом им пришлось неделями ждать спасения. После посадки сам командир, члены экипажа и несколько пассажиров отправились искать помощь. Все они пропали без вести, а останки Максима Тюрикова нашли спустя несколько лет в 120 километрах от места падения самолета. Журналисты НГС съездили на аэродром Мочище, чтобы прикоснуться к истории. Подробности — в нашем репортаже.
Посмотрите видео, в котором мы рассказали историю американского самолета, который восстанавливают сибиряки.
Снежное поле, ангары, вертолеты и небольшие самолеты — здесь, на аэродроме Мочище под Новосибирском, начали восстанавливать легендарный «Борт Тюрикова», который уже стал страницей истории авиации.
После аварийной посадки американский самолет пролежал в тундре до 2016 года. Пять лет назад специалисты из Русского географического общества эвакуировали его на Большую землю. В конце 2021 года «дуглас» привезли восстанавливать в Новосибирск.
Русское географическое общество — российская общественная организация, основанная в 1845 году. Главная задача РГО — сбор и распространение географических сведений. Президент РГО — Сергей Шойгу, Председатель Попечительского совета — Владимир Путин.
В 2018 году проект стал победителем Премии Русского географического общества в номинации «Лучшая экспедиция по России». Награду руководителю экспедиции Игорю Спириденко президент вручил лично. На сайте Русского географического общества приводится цитата Председателя Красноярского краевого отделения РГО Игоря Спириденко, который поблагодарил главу «Роснефти» Игоря Сечина «за поддержку в реставрации самолета».
История
Американский самолет «Дуглас С-47» в 40-е годы передали СССР по ленд-лизу (государственная программа, по которой Соединенные Штаты Америки поставляли своим союзникам по Второй мировой войне боевые припасы, технику, продовольствие).
22 апреля 1947 года самолет вылетел по маршруту Красноярск — Туруханск — Дудинка — Хатанга — Мыс Косистый. Экипажу нужно было перевести пассажиров и груз с Мыса Косистый в Дудинку. На борту было 26 пассажиров, в том числе 3 детей. И более 800 килограммов груза. Через несколько минут экипаж обнаружил техническую неполадку в моторе. Вернуться в аэропорт вылета не получилось из-за погодных условий, а сбой в приборах оставил самолет без связи. С выпущенным шасси самолет сел в снег, на замерзшее болото в таймырской тундре.
— У болота грунт мягкий, когда самолет сел, тут же упал на нос. Пошла деформация носа, хвост высоко поднялся, — объясняет повреждения борта Виктор Калаев — авиамеханик, который участвует в реставрации американского самолета.
Несмотря на жесткую посадку, люди не пострадали. В конце апреля на Таймыре еще много снега, поэтому выжить было не так просто. Люди ждали помощи, но ее не было. Тогда командир борта Максим Тюриков, бортрадист Андрей Смирнов и несколько пассажиров пошли за подмогой. Они не вернулись — все, кроме командира, до сих пор числятся пропавшими без вести. Останки Максима Тюрикова через шесть лет случайно найдут в 120 километрах от места крушения самолета.
Потерпевший крушение самолет нашли через три недели. Оставшиеся на борту пассажиры выжили благодаря тому, что были небольшие запасы еды и топливо.
Эвакуация самолета
Борт эвакуировали по частям в 2016–2017 годах экспедицией Красноярского краевого отделения Русского географического общества. Это была масштабная операция, к которой готовились не один год. Кстати, частично самолет начали восстанавливать в Красноярске.
В 2019 году на сайте Русского географического общества сообщалось, что реставрационной работой занимается команда поискового отряда «Трасса» Военно-инженерного института СФУ во главе с членом Русского географического общества, участником экспедиции по эвакуации «дугласа» Александром Матвеевым.
Красноярцы составили дефектную ведомость по основным узлам, сделали полную инвентаризацию всех деталей, купили оригинальную техническую документацию, разработали техзадание и план реставрации. Восстановили блок радиооборудования, два колеса основного шасси самолета и вилку хвостового колеса, говорится на сайте Русского географического общества.
По официальной версии, продолжать реставрировать самолет будет компания ООО «Геликоптер». Решение передать борт в Новосибирск в РГО объяснили тем, что там работают специалисты, у которых есть опыт и соответствующая квалификация (восстанавливали По-2, Як-12, Ил-14 и вертолеты Ми-1, Ка-26 и Ми-6).
По данным базы «Контур.Фокус», компания зарегистрирована 14 лет назад, ее деятельность связана с воздушным транспортом. Главные учредители ООО «Геликоптер» — Александр Осокин и Вадим Зубков. Александр Осокин — директор аэродрома Мочище. За пять лет компания заключила контракты на 25,8 млн рублей. В основном это оказание услуг по выполнению практических полетов. Вадим Зубков — один из учредителей ООО «Колорлон».
В Новосибирск американский борт перевезла новосибирская транспортная компания «Север спецперевозки», которая работает на Севере, в Арктике, на Дальнем Востоке, занимается сложными грузами.
— «Геликоптер» обратился к нам пару лет назад. Попросили доставить самолет. Чтобы максимально сэкономить деньги на перевозку, мы привлекали лишь одну машину — 24-метровый трал. Это очень много, ведь стандартная длина фуры, прицепа составляет 12–13 метров, — рассказывал НГС руководитель компании Антон Потёмин.
Два года на восстановление
Специалисты говорят, что самолет будет в Новосибирске около двух лет, но не исключают, что борт получится восстановить раньше.
— Вандалы пробили там отверстие, и при посадке получились пробоины — показывает Виктор Калаев. — Все эти заплатки мы делаем по технологии ремонта железной обшивки летательных аппаратов.
В самолете нашли уцелевшие личные вещи — то ли пассажиров, то ли охотников: ложки, нож и неожиданно половину челюсти песца.
Специалисты говорят, что трудно сказать, сколько времени уйдет на каждую деталь, потому что восстанавливают всё вручную, без заводского оборудования.
Больше всего самолет пострадал не от снегов и ветров болотистой тундры, а от рук вандалов.
— Вандалы поработали много. Всё выдрано. Вот кому это надо было? Самолет сидел в 180 километрах от населенных пунктов. Ну ты же не утащишь это, зачем тебе, — удивляется Виктор Калаев, показывая самолет. — Ребята из Русского географического общества рассказывали, что ходили вокруг него и собирали всё то, что растащили.
По его словам, кабину разграбили почти полностью. Но несколько приборов всё же сохранились благодаря тому, что нос самолета был сильно искорежен и туда не смогли забраться.
— Я «Борт Тюрикова». На борту трое детей, шесть женщин. 22.04.1947 года в 00 часов 30 минут (по Гринвичу они вылетали), — читает авиамеханик оставленные пассажирами и экипажем надписи на стенах самолета. — Самолет взял курс на Красноярск. В пять часов тридцать минут вынужденная посадка. Жертв нет.
Надписи в самолете сфотографировали и расшифровали, говорят реставраторы. Есть идея уже в музейном экспонате поставить таблички с текстом пассажирского дневника.
— Духом никто не падал, все ждали спасения. Праздник встретили весело, — продолжает он зачитывать. — Первомай они встретили, а нашли их 11 мая.
— Долго отмачивали замки, чтобы заработали аварийные люки, разбиты все стекла — будем новые ставить, — рассказывает Виктор Калаев. — А здесь отверстие для пулеметной турели, которую установили уже в Советском Союзе. Сидушки сняли, отправили на реставрацию.
— Нос получится ремонтировать в последнюю очередь, — говорит Виктор Калаев. — Вообще все работы идут параллельно. Есть люди, которые умеют качественно клепать. Есть те, кто может вырезать, подогнать, загнуть.
Некоторые приборы для носовой части могут привезти американцы — во всяком случае такая инициатива от них прозвучала. Поэтому эту часть работ оставили на завершающий этап, говорят работники.
Одна из главных проблем для них в том, что это американец, у которого все размеры дюймовые, а у нас всё метрическое. Соответственно, нужно либо подбирать такие же гайки, винты, что будет сильно дороже. Либо заменять их так, чтоб всё это хорошо гармонировало.
— У нас количество специалистов от пяти до десяти. Работаем каждый день практически. Бывают, конечно, выходные дни, но обычно и в выходные кто-то работает, — рассказал руководитель проекта Юрий Аверкин. — По плану должны довести самолет до музейного экспоната. Но могут быть непредвиденные затраты, работы. Восстанавливаем по требованию заказчика — максимально родные приборы.
Самолет покрасят в тот цвет, в котором его привезли в СССР: оливково-зеленый — верхние поверхности, нейтрально-серый — нижние.
— После 1943 года было очень много оттенков, мы постараемся подобрать именно тот. Есть же справочник, у нас есть маркировка этой краски, — рассказывает про завершающий этап предстоящей работы Юрий Аверкин.
Что касается опознавательных знаков, вопрос пока окончательно не решен, возможно, сначала нанесут американские опознавательные знаки, а поверх — советскую красную звезду.
Руководитель ООО «Геликоптер» Александр Осокин не стал озвучивать сумму, в которую обойдется восстановление «дугласа», назвав ее коммерческой тайной. Он подчеркнул, что здесь нет ни копейки государственных денег, только вложения спонсоров и меценатов. По его словам, есть цифра, от которой отталкиваются заказчик и исполнитель, но итоговая сумма будет зависеть от нескольких факторов. В частности, от того, сколько и какие части, приборы удастся восстановить самим, а что передадут американцы (некоторые приборы могут передать безвозмездно, нужно будет оплатить только перевозку).
— Понимаете, ведь одно дело — когда это серийное производство, где понятно, что на установку двери, например, нужно два часа. Или, скажем, закрутить восемь гаек — десять минут. Когда это уже отлажено, отработано, всё известно, всё понятно, — объяснил Александр Осокин невозможность сразу подсчитать сумму, которая пойдет на реставрацию исторического экспоната.
Он подчеркнул, что именно их компании доверили заниматься «дугласом», потому что есть показательные результаты — восстановили 8 единиц, в том числе вертолет Ми-6, до летного состояния доводят Ил-14.
Через два года американский борт должны вернуть в Красноярский край, самолет с историей станет главным экспонатом Парка-музея освоения Севера на острове Молокова в Красноярске.
В 2019 году в Новосибирский государственный технический университет привезли два разобранных бомбардировщика Ту-2, чтобы восстановить их до летного состояния. Мария Карманова больше 10 лет восстанавливает легендарный реактивный саомолет Ту-104, который уже стал популярным музеем.