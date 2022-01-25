Как в Новосибирске восстанавливают легендарный американский самолет, который почти 70 лет пролежал в тундре

После аварийной посадки американский самолет пролежал в тундре до 2016 года. Пять лет назад специалисты из Русского географического общества эвакуировали его на Большую землю. В конце 2021 года «дуглас» привезли восстанавливать в Новосибирск.

Русское географическое общество — российская общественная организация, основанная в 1845 году. Главная задача РГО — сбор и распространение географических сведений. Президент РГО — Сергей Шойгу, Председатель Попечительского совета — Владимир Путин.

В 2018 году проект стал победителем Премии Русского географического общества в номинации «Лучшая экспедиция по России». Награду руководителю экспедиции Игорю Спириденко президент вручил лично. На сайте Русского географического общества приводится цитата Председателя Красноярского краевого отделения РГО Игоря Спириденко, который поблагодарил главу «Роснефти» Игоря Сечина «за поддержку в реставрации самолета».