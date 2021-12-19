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В Новосибирск привезли американский самолет «Дуглас» — смотрим, как это было

В сибирской столице его должны будут привести в первозданный вид

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Самолет доставили по программе ленд-лиза, которая была разработана для поставки вооружения из США в СССР и другие страны во время войны

Самолет доставили по программе ленд-лиза, которая была разработана для поставки вооружения из США в СССР и другие страны во время войны

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В субботу, 18 декабря, из Красноярска в Новосибирск привезли легендарный американский самолет «Дуглас С-47», который во время Великой Отечественной войны доставили в СССР из США. Теперь он расположится на аэродроме Мочище, где его предстоит реконструировать. В транспортной компании, которая занималась перевозкой судна, рассказали о всех сложностях доставки самолета.

— В 1947 году «Дуглас» совершил аварийную посадку на севере Красноярского края, в 180 километрах севернее поселка Волочанка. Командиру экипажа Максиму Тюрикову удалось спасти всех людей, находившихся на борту. Сам Тюриков и часть экипажа отправились за подмогой и трагически погибли. Оставшиеся у самолета люди три недели выживали в суровых условиях Крайнего Севера и дождались помощи, — сообщило ранее красноярское отделение Русского географического общества.

Из тундры в Красноярск самолет эвакуировали лишь в 2016–2017 годах. Российское географическое сообщество частично восстановило самолет, но далее его реконструкцией займется новосибирская компания «Геликоптер». Для этих целей она обратилась за помощью к новосибирской транспортной компании «Север спецперевозки», которая и перевезла самолет из Красноярска в сибирскую столицу.

Руководитель ТК «Север спецперевозки» Антон Потёмин рассказал НГС, как проходила перевозка груза из города в город.

— Специализация нашей компании — проектная доставка грузов. Мы работаем на севере, в Арктике, на Дальнем Востоке и занимаемся сложными грузами. «Геликоптер» обратился к нам пару лет назад. Попросили доставить самолет. Чтобы максимально сэкономить деньги на перевозку, мы привлекали лишь одну машину — 24-метровый трал. Это очень много, ведь стандартная длина фуры, прицепа, составляет 12–13 метров, — рассказал Антон Потёмин.

Мужчина пояснил, что статус груза в некотором смысле усложнил задачу по его перевозке. Самолет имеет статус сверхнегабаритного груза, поэтому для его перемещения требовалось оформить специальное сопровождение. Много времени отняла подготовка документов. Но была и другая сложность.

— Доставку осложнили погодные условия. Насколько я знаю, в Новосибирске сильно метет. Последняя машина перевезла центроплан и крылья — она отстаивалась по дороге в городах, чтобы дождаться улучшения погодных условий и безопасно доехать.

В Новосибирск «Дуглас» перевезли по частям — доставили фюзеляж, центроплан и два крыла

В Новосибирск «Дуглас» перевезли по частям — доставили фюзеляж, центроплан и два крыла

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Длина трала позволила оптимизировать процесс укладки частей самолета

Длина трала позволила оптимизировать процесс укладки частей самолета

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Руководитель транспортной компании признался, что одной из сложностей при перевозке груза стало оформление документов для его перевозки

Руководитель транспортной компании признался, что одной из сложностей при перевозке груза стало оформление документов для его перевозки

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Из-за статуса груза самолет пришлось перевозить в сопровождении с мигалками и надписью «сверхгабаритный груз»

Из-за статуса груза самолет пришлось перевозить в сопровождении с мигалками и надписью «сверхгабаритный груз»

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Борт упал в таймырскую тундру в 1947 году. Там он оставался вплоть до 2017 года, после чего его эвакуировали в Красноярск

Борт упал в таймырскую тундру в 1947 году. Там он оставался вплоть до 2017 года, после чего его эвакуировали в Красноярск

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Прежде в Красноярске «Дуглас» уже частично восстановили

Прежде в Красноярске «Дуглас» уже частично восстановили

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Дальше восстанавливать его будут уже в Новосибирске. Задачу по реставрации возьмет на себя компания «Геликоптер», которая располагается на территории аэродрома Мочище и имеет опыт восстановления раритетной техники

Дальше восстанавливать его будут уже в Новосибирске. Задачу по реставрации возьмет на себя компания «Геликоптер», которая располагается на территории аэродрома Мочище и имеет опыт восстановления раритетной техники

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В будущем борт станет экспонатом музея на острове Молокова в Красноярске

В будущем борт станет экспонатом музея на острове Молокова в Красноярске

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На этой неделе, 14 декабря, в Новосибирске продемонстрировали беспилотник необычной формы. Из-за особенностей строения радарам сложнее его отследить.

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перевозкареставрациясамолет «Дуглас»
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