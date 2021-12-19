В Новосибирск привезли американский самолет «Дуглас» — смотрим, как это было

В субботу, 18 декабря, из Красноярска в Новосибирск привезли легендарный американский самолет «Дуглас С-47», который во время Великой Отечественной войны доставили в СССР из США. Теперь он расположится на аэродроме Мочище, где его предстоит реконструировать. В транспортной компании, которая занималась перевозкой судна, рассказали о всех сложностях доставки самолета.
— В 1947 году «Дуглас» совершил аварийную посадку на севере Красноярского края, в 180 километрах севернее поселка Волочанка. Командиру экипажа Максиму Тюрикову удалось спасти всех людей, находившихся на борту. Сам Тюриков и часть экипажа отправились за подмогой и трагически погибли. Оставшиеся у самолета люди три недели выживали в суровых условиях Крайнего Севера и дождались помощи, — сообщило ранее красноярское отделение Русского географического общества.
Из тундры в Красноярск самолет эвакуировали лишь в 2016–2017 годах. Российское географическое сообщество частично восстановило самолет, но далее его реконструкцией займется новосибирская компания «Геликоптер». Для этих целей она обратилась за помощью к новосибирской транспортной компании «Север спецперевозки», которая и перевезла самолет из Красноярска в сибирскую столицу.
Руководитель ТК «Север спецперевозки» Антон Потёмин рассказал НГС, как проходила перевозка груза из города в город.
— Специализация нашей компании — проектная доставка грузов. Мы работаем на севере, в Арктике, на Дальнем Востоке и занимаемся сложными грузами. «Геликоптер» обратился к нам пару лет назад. Попросили доставить самолет. Чтобы максимально сэкономить деньги на перевозку, мы привлекали лишь одну машину — 24-метровый трал. Это очень много, ведь стандартная длина фуры, прицепа, составляет 12–13 метров, — рассказал Антон Потёмин.
Мужчина пояснил, что статус груза в некотором смысле усложнил задачу по его перевозке. Самолет имеет статус сверхнегабаритного груза, поэтому для его перемещения требовалось оформить специальное сопровождение. Много времени отняла подготовка документов. Но была и другая сложность.
— Доставку осложнили погодные условия. Насколько я знаю, в Новосибирске сильно метет. Последняя машина перевезла центроплан и крылья — она отстаивалась по дороге в городах, чтобы дождаться улучшения погодных условий и безопасно доехать.
На этой неделе, 14 декабря, в Новосибирске продемонстрировали беспилотник необычной формы. Из-за особенностей строения радарам сложнее его отследить.