В Новосибирск привезли американский самолет «Дуглас» — смотрим, как это было

В субботу, 18 декабря, из Красноярска в Новосибирск привезли легендарный американский самолет «Дуглас С-47», который во время Великой Отечественной войны доставили в СССР из США. Теперь он расположится на аэродроме Мочище, где его предстоит реконструировать. В транспортной компании, которая занималась перевозкой судна, рассказали о всех сложностях доставки самолета.

— В 1947 году «Дуглас» совершил аварийную посадку на севере Красноярского края, в 180 километрах севернее поселка Волочанка. Командиру экипажа Максиму Тюрикову удалось спасти всех людей, находившихся на борту. Сам Тюриков и часть экипажа отправились за подмогой и трагически погибли. Оставшиеся у самолета люди три недели выживали в суровых условиях Крайнего Севера и дождались помощи, — сообщило ранее красноярское отделение Русского географического общества.

