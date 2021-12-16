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В Новосибирск из Красноярска везут американский самолет «Дуглас» — что с ним сделают?

Борт упал в 1947 году, его эвакуировали в 2017-м

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Самолет доставили по программе ленд-лиза, которая была разработана для поставки вооружения из США в СССР и другие страны во время войны

Самолет доставили по программе ленд-лиза, которая была разработана для поставки вооружения из США в СССР и другие страны во время войны

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Сегодня, 16 декабря, в Новосибирск из Красноярска отправили борт самолета «Дуглас С-47», который во время Великой Отечественной войны доставили в СССР из США. Его реконструируют для того, чтобы поместить в Парке-музее освоения Севера на острове Молокова в Красноярске, на реке Енисей.

По информации источника НГС, в течение нескольких дней «Дуглас» доставят на аэродром Мочище.

«Дуглас» уже частично восстановили

«Дуглас» уже частично восстановили

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— В 1947 году «Дуглас» совершил аварийную посадку на севере Красноярского края, в 180 километрах севернее поселка Волочанка. Командиру экипажа Максиму Тюрикову удалось спасти всех людей, находившихся на борту. Сам Тюриков и часть экипажа отправились за подмогой и трагически погибли. Оставшиеся у самолета люди три недели выживали в суровых условиях Крайнего Севера и дождались помощи, — сообщает красноярское отделение Русского географического общества.

В будущем борт станет экспонатом музея

В будущем борт станет экспонатом музея

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В 2016–2017 годах самолет эвакуировали из таймырской тундры в Красноярск. За это руководителя экспедиции Игоря Спириденко наградили премией Русского географического общества в номинации «Лучшая экспедиция по России».

РГО обеспечило сохранение, консервацию и безопасность самолета. В нем восстановили блок радиоуправления, два колеса шасси и хвостовое колесо. Дальнейшим восстановлением займется новосибирская компания «Геликоптер».

На этой неделе, 14 декабря, в Новосибирске продемонстрировали беспилотник необычной формы. Из-за особенностей строения радарам сложнее его отследить.

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