В Новосибирск из Красноярска везут американский самолет «Дуглас» — что с ним сделают?

Сегодня, 16 декабря, в Новосибирск из Красноярска отправили борт самолета «Дуглас С-47», который во время Великой Отечественной войны доставили в СССР из США. Его реконструируют для того, чтобы поместить в Парке-музее освоения Севера на острове Молокова в Красноярске, на реке Енисей.
По информации источника НГС, в течение нескольких дней «Дуглас» доставят на аэродром Мочище.
— В 1947 году «Дуглас» совершил аварийную посадку на севере Красноярского края, в 180 километрах севернее поселка Волочанка. Командиру экипажа Максиму Тюрикову удалось спасти всех людей, находившихся на борту. Сам Тюриков и часть экипажа отправились за подмогой и трагически погибли. Оставшиеся у самолета люди три недели выживали в суровых условиях Крайнего Севера и дождались помощи, — сообщает красноярское отделение Русского географического общества.
В 2016–2017 годах самолет эвакуировали из таймырской тундры в Красноярск. За это руководителя экспедиции Игоря Спириденко наградили премией Русского географического общества в номинации «Лучшая экспедиция по России».
РГО обеспечило сохранение, консервацию и безопасность самолета. В нем восстановили блок радиоуправления, два колеса шасси и хвостовое колесо. Дальнейшим восстановлением займется новосибирская компания «Геликоптер».
На этой неделе, 14 декабря, в Новосибирске продемонстрировали беспилотник необычной формы. Из-за особенностей строения радарам сложнее его отследить.