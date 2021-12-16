В Новосибирск из Красноярска везут американский самолет «Дуглас» — что с ним сделают?

В 2016–2017 годах самолет эвакуировали из таймырской тундры в Красноярск. За это руководителя экспедиции Игоря Спириденко наградили премией Русского географического общества в номинации «Лучшая экспедиция по России».

РГО обеспечило сохранение, консервацию и безопасность самолета. В нем восстановили блок радиоуправления, два колеса шасси и хвостовое колесо. Дальнейшим восстановлением займется новосибирская компания «Геликоптер».

На этой неделе, 14 декабря, в Новосибирске продемонстрировали беспилотник необычной формы. Из-за особенностей строения радарам сложнее его отследить.