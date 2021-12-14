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В Новосибирске показали беспилотник необычной формы — благодаря ей самолет сложнее обнаружить

Вскоре корпорация «Ростех» планирует начать серийное производство

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Разработки «Охотников» ведут с 2011 года

Разработки «Охотников» ведут с 2011 года

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В Новосибирске впервые показали самолет-беспилотник С-70 «Охотник». Демонстрация прошла на заводе им. В. П. Чкалова. Как сообщает пресс-служба «Объединенной авиастроительной корпорации» (входит в «Ростех»), самолет может работать одиночно, группой с другими беспилотниками или пилотируемой авиацией.


— Главная особенность нового «Охотника» — плоское сопло двигателя. Благодаря этому снижена радиолокационная заметность машины. Кроме того, для беспилотника создается новый наземный пункт управления, разработанный с учетом требований военных. Эти решения значительно повысят возможности машины, — цитирует пресс-служба генерального директора Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

Работы по программе «Охотник» проводят с 2011 года, первый полет экспериментальный самолет с реактивным соплом совершил в 2019 году. Компании «Сухой» и ОАК планируют быстрее завершить испытания и выйти на серийное производство.

Осенью по улицам Новосибирска провезли разобранный истребитель Су-24. Его доставили в НГТУ. Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС, как это было.

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