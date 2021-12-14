В Новосибирске показали беспилотник необычной формы — благодаря ей самолет сложнее обнаружить

В Новосибирске впервые показали самолет-беспилотник
— Главная особенность нового «Охотника» — плоское сопло двигателя. Благодаря этому снижена радиолокационная заметность машины. Кроме того, для беспилотника создается новый наземный пункт управления, разработанный с учетом требований военных. Эти решения значительно повысят возможности машины, — цитирует пресс-служба генерального директора Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.
Работы по программе «Охотник» проводят с 2011 года, первый полет экспериментальный самолет с реактивным соплом совершил в 2019 году. Компании «Сухой» и ОАК планируют быстрее завершить испытания и выйти на серийное производство.
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