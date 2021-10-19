Ночью по Новосибирску провезли бомбардировщик Су-24. Рассказываем зачем

В полночь, 19 октября, по новосибирским улицам провезли истребитель-бомбардировщик Су-24. Его решили переместить с территории НАПО им. Чкалова к скверу Авиастроителей НГТУ НЭТИ.



— Это сложный технический объект, в создании которого участвовали выпускники НГТУ НЭТИ разных лет — в 1960–1980-е годы, поэтому он воплощает всю суть подготовки инженерных специалистов в нашем вузе. Это уникальная операция: в Новосибирске никогда еще не перевозили большой боевой самолет по автомобильным дорогам. Операция проходит ночью, чтобы не создавать пробок в городе, — рассказал президент ассоциации выпускников вуза Владимир Пономарев.