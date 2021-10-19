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Ночью по Новосибирску провезли бомбардировщик Су-24. Рассказываем зачем

Всего было выпущено 1400 таких самолетов

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Этот уникальный самолет производился на Чкаловском заводе в Новосибирске в 1970-х годах. Всего было выпущено 1400 машин, на вооружении ВКС РФ до сих пор стоит более 150 модернизированных машин этого типа, еще около 100 — на вооружении в армиях зарубежных стран

Этот уникальный самолет производился на Чкаловском заводе в Новосибирске в 1970-х годах. Всего было выпущено 1400 машин, на вооружении ВКС РФ до сих пор стоит более 150 модернизированных машин этого типа, еще около 100 — на вооружении в армиях зарубежных стран

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Ночью по Новосибирску провезли бомбардировщик Су-24

В полночь, 19 октября, по новосибирским улицам провезли истребитель-бомбардировщик Су-24. Его решили переместить с территории НАПО им. Чкалова к скверу Авиастроителей НГТУ НЭТИ.

— Это сложный технический объект, в создании которого участвовали выпускники НГТУ НЭТИ разных лет — в 1960–1980-е годы, поэтому он воплощает всю суть подготовки инженерных специалистов в нашем вузе. Это уникальная операция: в Новосибирске никогда еще не перевозили большой боевой самолет по автомобильным дорогам. Операция проходит ночью, чтобы не создавать пробок в городе, — рассказал президент ассоциации выпускников вуза Владимир Пономарев.

Самолеты этого типа активно применялись на афганской войне, в чеченских кампаниях, военных операциях ВКС РФ в Сирии и во многих других международных конфликтах

Самолеты этого типа активно применялись на афганской войне, в чеченских кампаниях, военных операциях ВКС РФ в Сирии и во многих других международных конфликтах

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Для перевозки гигантского самолета выделили специальный трейлер для крупногабаритных грузов. Длина Су-24 — около 22 метров, а общая длина автопоезда составляет 30 метров. В целях безопасности перевозку сопровождают автомобили ДПС.

Самолет проехал по проспекту Дзержинского, Гусинобродскому шоссе, улицам Волочаевской, Никитина, Кирова, Гурьевской, Зыряновской, затем через Октябрьский мост на Немировича-Данченко и Геодезическую, откуда его доставят на площадку для установки на постамент между 1-м и 3-м корпусами НГТУ НЭТИ.

Однако собирать самолет начнут завтра, 19 октября. Установленный на постамент самолет станет центром будущего сквера Авиастроителей НГТУ НЭТИ. Торжественное открытие объекта планируется лишь через неделю.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске на линию вышел трамвай с нарисованным истребителем.

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НГТУзавод Чкаловасамолет
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