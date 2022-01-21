Модель циклолета разработали в Новосибирске: в случае успеха аппарат может стать аэротакси или скорой помощью

Новосибирские ученые заявили о создании циклолета весом 2,5 тонны в 2025 году. Сотрудники института теплофизики СО РАН уже разработали образец весом 60 килограммов, и он успешно прошел испытания. Большую версию этого изобретения можно будет использовать в качестве скорой помощи и городского такси. Об этом рассказали в журнале «Наука в Сибири».
— Недавно завершился этап нашей совместной работы с Фондом перспективных исследований по созданию демонстратора летательного аппарата на альтернативных принципах — циклолета. Аппарат весом
Сибирский циклолет отличается тем, что производит мало шума. У него нет открытых лопастей. По словам ученого, циклолеты не смогут заменить дроны и вертолеты. Но они могут появиться на дорогах Новосибирска и занять свое место в транспортной системе. Циклолетами уже заинтересовались государственные и коммерческие структуры.
— Если мы доведем его до уровня аэротакси, скорой помощи или аппаратов для МЧС, то, конечно, спрос будет. Другое дело, что параллельно придется трансформировать законодательство. У нас еще не существует таких документов, которые регламентировали бы полеты подобных аппаратов в рамках городских образований, — поделился Дмитрий Маркович.
На строительство большого циклолета у ученых уйдет около 4 лет. По плану он должен появится в 2025 году. Сейчас в пяти или шести странах, по словам ученого, развивают циклолеты.
Под Новосибирском строят источник самого мощного в мире синхротронного излучения. Мы изучили, что это за штука за 37 миллиардов, и выяснили, опасна ли она.