Модель циклолета разработали в Новосибирске: в случае успеха аппарат может стать аэротакси или скорой помощью

Новосибирские ученые заявили о создании циклолета весом 2,5 тонны в 2025 году. Сотрудники института теплофизики СО РАН уже разработали образец весом 60 килограммов, и он успешно прошел испытания. Большую версию этого изобретения можно будет использовать в качестве скорой помощи и городского такси. Об этом рассказали в журнале «Наука в Сибири».

— Недавно завершился этап нашей совместной работы с Фондом перспективных исследований по созданию демонстратора летательного аппарата на альтернативных принципах — циклолета. Аппарат весом 60 кг уже в конце 2020-го — начале 2021 года совершил свои первые тестовые полеты. Сейчас мы движемся к созданию более крупномасштабного циклолета весом 2,5 тонны и полезной нагрузкой около 600 кг . Это концепция летающего автомобиля для задач скорой помощи, МЧС, а возможно, в будущем и городского такси, — рассказал директор ИТ СО РАН академик Дмитрий Маркович.