Над Новосибирском пролетит метеорный поток — в час можно будет увидеть до 200 падающих звезд

Ночью с 13 на 14 декабря в небе над Новосибирском можно будет увидеть пик метеорного потока Геминиды. Падающие звезды появятся в созвездии Близнецов.

— Метеорный поток Геминиды проходит с 4 по 17 декабря с максимумом в ночь на 14 декабря. В 2011 году этот поток дал всплеск до 200 метеоров. Созвездие Близнецов, из которого будут вылетать метеоры, поднимается в небо в южной части горизонта к 03:00, что удобно для наблюдения и повышает вероятность увидеть больше метеоров. Но усиление метеорного потока ожидается к утру. Радиант потока располагается рядом со звездой Кастор — главной звездой созвездия, — рассказал НГС специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.