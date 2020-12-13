Над Новосибирском пролетит метеорный поток — в час можно будет увидеть до 200 падающих звезд

Над Новосибирском можно будет наблюдать звездопад Геминиды
Ночью с 13 на 14 декабря в небе над Новосибирском можно будет увидеть пик метеорного потока Геминиды. Падающие звезды появятся в созвездии Близнецов.
— Метеорный поток Геминиды проходит с 4 по 17 декабря с максимумом в ночь на 14 декабря. В 2011 году этот поток дал всплеск до 200 метеоров. Созвездие Близнецов, из которого будут вылетать метеоры, поднимается в небо в южной части горизонта к 03:00, что удобно для наблюдения и повышает вероятность увидеть больше метеоров. Но усиление метеорного потока ожидается к утру. Радиант потока располагается рядом со звездой Кастор — главной звездой созвездия, — рассказал НГС специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.
Метеорный поток возник благодаря объекту Фаэтон, который астрономы считают переходным между астероидом и кометой. Во время движения он пересекает орбиты Меркурия, Венеры, Земли и Марса. Фаэтон подходит к Солнцу ближе, чем другие астероиды.
Пик другого метеорного потока — Леониды — можно было наблюдать ночью с 17 на 18 ноября. Он пролетел в созвездии Льва.
В ноябре астрономы заметили новую звезду в созвездии Персеи. В Новосибирском планетарии объяснили, что значит это открытие.